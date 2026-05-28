Un manto joya con mucho simbolismo, el regalo de Fundación Ibercaja a la Virgen del Pilar por su 150 aniversario

La Virgen del Pilar, con su nuevo manto. E. E.

La Virgen del Pilar cuenta con un nuevo manto joya gracias a Fundación Ibercaja que este jueves, 28 de mayo, lo ha ofrecido en la Santa Capilla de la Basílica del Pilar con motivo de su 150 aniversario.

El presidente de la entidad, Amado Franco, y el director general, José Luis Rodrigo, han hecho entrega de esta pieza única cargada de simbolismo.

Realizado en el Taller Orobordado de Sevilla, este manto joya representa la excelencia artesanal, la historia y la profunda simbología vinculada a Aragón y a la trayectoria de Fundación Ibercaja.

Engalanada con láminas e hilos de oro y con influencia mudéjar, la pieza esconde múltiples símbolos que conectan Fundación Ibercaja con Aragón, como muestra de su compromiso con el progreso social, económico y cultural de la comunidad.

Amado Franco y José Luis Rodrigo, presidente y director general de Fundación Ibercaja, entregan el manto a la Virgen.jpg Fundación Ibercaja

Así, podemos encontrar una representación de la Fuente de Piedad en alusión al Monte de Piedad, origen de Fundación Ibercaja, el logo de la entidad insertado como joya o la flor de Edelweiss, emblema de la flora pirenaica.

Tampoco podían faltar las tres provincias. Huesca representada en los bordados en plata, haciendo referencia a las cumbres nevadas del Pirineo; Zaragoza en el conjunto de flores y una fuente que componen el eje central del diseño; y Teruel en todos los elementos de inspiración mudéjar.

La pieza se cierra con 33 perlas colgantes que simbolizan las comarcas aragonesas. Por último, también está simbolizado el río Ebro, como elemento vertebrador de todo el territorio.

Tras el ofrecimiento del manto a la Virgen, ha tenido lugar una solemne eucaristía en el Altar Mayor oficiada por el arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano.

Han acudido al acto el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; la justicia de Aragón, Concepción Gimeno; la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura, Mar Vaquero; el arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano; miembros del Patronato de Fundación Ibercaja; y el presidente, CEO y presidente de honor de Ibercaja Banco, Francisco Serrano, Víctor Iglesias y José Luis Aguirre, junto a otras autoridades civiles y militares.