El ‘caso Forestalia’ enciende el Pleno entre acusaciones de corrupción: "Nace en un Ministerio de Pedro Sánchez"

El ‘caso Forestalia’ ha encendido los ánimos en el Pleno de las Cortes, entre acusaciones mutuas de la derecha y la izquierda por corrupción o por posicionarse a favor del “lobby energético”, pero sin acuerdo sobre una postura común respecto a la compañía energética.

Chunta Aragonesista ha presentado una Proposición No de Ley para exigir desde la suspensión cautelar de todos los proyectos de Forestalia hasta la eliminación del Inaga como instituto independiente y la creación una Dirección General de Evaluación Ambiental gestionada por funcionarios.

“Hay indicios más que suficientes. No tiene que haber sentencia firme. La primera autorización es la Declaración de Impacto Ambiental, que es lo que está bajo sospecha. El fundamento no son recortes de prensa, sino testimonios de 16 personas, funcionarios del Miteco y el Inaga, que ponen en evidencia que ha habido una trama”, ha asegurado el portavoz de CHA, Jorge Pueyo.

Chunta se ha encontrado el apoyo de Teruel Existe, IU y el PSOE, pese a que la propuesta también les apuntaba a ellos por las “evidencias de corrupción”.

Los socialistas han votado a favor, abogando por la presunción de inocencia y el reparto de poderes, pero ha pedido “ir más allá” en el control y la transparencia.

“Aunque en la filosofía podamos compartir la propuesta, queremos ir más allá. Plantea aplicar medidas cautelares a los proyectos, de acuerdo, cuando el órgano judicial dicte medidas cautelares. Sorprende que se quede en 2024, cuando en el BOA de hoy sigue habiendo publicaciones en relación a Forestalia”, ha expuesto el socialista Fernando Sabés.

Desde Teruel Existe, amplían el caso a PSOE y PP, ya que, dice, tiene “ramificaciones” en los proyectos que están en tramitación, y lamenta que se hubiera acallado en la anterior Comisión de Investigación.

“No hace falta recordar qué ocurrió en la comisión de investigación, que se cerró sin indicios de irregularidades. Estas Cortes fallaron a la ciudadanía y le deben una disculpa. Es el momento de garantizar la limpieza de las administraciones”, ha dicho la diputada Pilar Buj.

La propuesta no ha salido adelante por el rechazo de PP y Vox. Los populares han recordado a CHA que eran ellos los que estaban en el cuatripartito y apoyando a Sánchez en Moncloa cuando se aprobó el expediente del Clúster Maestrazgo.

“Usted sí estaba apoyando al señor Sánchez y al gobierno más corrupto de la historia de este país. Y compañeros suyos usaron puertas giratorias para entrar en Forestalia. El problema es un caso de corrupción que nace en el Ministerio de Pedro Sánchez, y una actuación sobre actuaciones corruptas del ministerio socialista”, ha señalado la popular Susana Cobos.

En la misma línea, Vox cuestiona que se exijan responsabilidades “desde el espacio político que sostiene a Pedro Sánchez”.

“La investigación abierta en Teruel no se refiere a decisiones del Gobierno de Aragón, sino a procedimientos cuya autorización correspondían al Ministerio. Es llamativo que CHA pretenda señalar al Gobierno de Aragón cuando solo se emitieron informes preceptivos en su etapa con José Luis Soro en el Consejo de Gobierno”, ha afirmado el diputado Sergio Marco.