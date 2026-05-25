"Estamos ante un escándalo": Nolasco (Vox) urge la expulsión de España del marroquí agresor de una mujer en Zaragoza

Alejandro Nolasco, líder de Vox en Aragón y nuevo vicepresidente de Bienestar Social, en rueda de prensa E. E.

En su primera rueda de prensa en un mes, el líder de Vox en Aragón y nuevo vicepresidente de Bienestar Social, Alejandro Nolasco, ha exigido la expulsión “inmediata” del marroquí multirreincidente que la pasada semana apuñaló a una mujer y su hijo en el barrio de Las Fuentes, en Zaragoza.

Nolasco ha señalado tanto al Ministerio del Interior como a la Delegación del Gobierno por permitir que este individuo “campe a sus anchas” pese a contar con una veintena de antecedentes policiales, muchos de ellos por violencia contra las mujeres.

Los hechos ocurrieron en la noche del pasado jueves, cuando este marroquí, Morad Z., de 37 años, entró por la ventana del domicilio y, con unas tijeras, apuñaló tanto a su expareja, de 60, y a su hijo, de 42. Fue detenido en el momento gracias a los rápidos avisos de los vecinos y enviado a prisión.

“No son hechos aislados, y hay que empezar a poner luz. No es normal que una persona que viene exclusivamente a delinquir y atacar a las mujeres esté suelta por la calle. Que un tío diga que va a matar cuando lo dejen libre y no pase nada”, ha apuntado Nolasco.

El líder de Vox ha tildado de “escándalo” que los ministros de Interior e Igualdad no hayan dado explicaciones sobre la situación en España de esta persona, así como la “falta de protección” de las dos víctimas, pese a que se encontraba dentro del sistema Viogén.

“Hay un claro culpable, pero no un único responsable. Es una amenaza para la vida de las mujeres. Estaba campando a sus anchas, y no se hizo nada. Nuestra obligación es que jamás cumpla con sus amenazas de muerte. Debe responder ante la justicia y ser expulsado de España. El responsable no es otro que el Gobierno de Pedro Sánchez”, ha señalado.

Ante ello, Nolasco ha avanzado que desde su Departamento ya se trabaja en la elaboración de un informe sobre los perfiles de agresores reincidentes, dejando entrever, aunque lo niega, su vinculación con la “invasión migratoria”.

“No estamos criminalizando a los inmigrantes por el hecho de serlo. Hay una gran cantidad de inmigrantes ilegales que cometen delitos. A un español te lo tienes que comer, pero, ¿por qué tenemos que permitir que haya gente que viene de fuera y hace del delito su forma de vida esté aquí? Debe estar fuera de España”, ha apuntado.

Así, ha invitado a las asociaciones de mujeres ha colaborar con ellos en "perseguir a los delincuentes" para que "no tengan que sufrir ni tener miedo al pasar por la calle".

"Hay españoles que cometen delitos, evidentemente, pero hay inmigrantes que han venido a cometer delitos aquí y se les deja estar sueltos. ¿Qué tiene que pasar para poner pie en pared? ¿Cuántas muertes tiene que haber? Es indignante", ha reiterado Nolasco.

Al mismo tiempo, ha avanzado que su consejería está "dando pasos" para evitar la entrada de "inmigrantes ilegales".

"El artículo 35.2 de la Ley de Extranjería faculta a las comunidades a llegar a acuerdos con terceros países para la devolución de delincuentes, y lo vamos a hacer. Llevamos 3 semanas en la consejería y estamos dando pasos. En Valencia se ha frenado la llegada de inmigrantes ilegales. Se puede hacer", ha incidido.

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