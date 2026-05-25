La "epidemia silenciosa" de los cigarrillos electrónicos: "Se debería reclamar medidas para proteger la salud"

Los jóvenes aragoneses fuman más que la media española, pero vapean menos, según el estudio Estudes del Ministerio de Sanidad

El cigarrillo electrónico ha pasado a ser un elemento desconocido para ser ahora el protagonista de todos los informes. El auge de su consumo ha supuesto una alarma entre los profesionales que evidencian una "epidemia" de consumo del mismo.

El consumo de tabaco en España se ha reducido y estabilizado en la última década y, en estos momentos, el 25,8% de la población adulta de España es fumadora de tabaco, un 9% menos que hace diez años, según la encuesta EDADES de la población de 15 a 64 años elaborada por el Ministerio de Sanidad en 2024.

Frente a esta tendencia, se observa el crecimiento en el consumo de cigarrillos electrónicos, con un 19% que lo ha consumido 'alguna vez' en la vida, un 7% más que en 2022 (12,1%), y casi el doble de 2020 (10,5%).

“Mientras una epidemia tiende a desaparecer, la del cigarrillo convencional, otra epidemia se extiende silenciosamente entre la gente más joven, la de los cigarrillos electrónicos”, ha denunciado este lunes la doctora Isabel Nerín, especialista en Tabaquismo de la Universidad de Zaragoza, tras presentar en el Paraninfo una radiografía sobre la situación actual del tabaquismo y el vapeo en Aragón y en España, con motivo del Día Mundial Sin Tabaco que se celebra en todo el mundo el domingo 31 de mayo.

La experta afirma que, ante el descenso de consumo de cigarrillos, la misma industria tabaquera ha desarrollado nuevos productos de tabaco, como los cigarrillos electrónicos, mal llamados vapeo, el tabaco calentado, o las bolsas de nicotina, sustancia muy adictiva, que se promocionan como productos “saludables” y poco a poco se van introduciendo entre la población.

Datos de España y Aragón

En cierta medida, la caída del número de fumadores en España se explica por la disminución de la prevalencia del tabaquismo entre los jóvenes.

Según la Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES2025) del Ministerio de Sanidad, un 4,3% de los adolescentes de 14 a 18 años fuma a diario, cifra que en Aragón es del 7,5%.

El mismo estudio revela que el 49,5% del alumnado de 14 a 18 años ha utilizado en alguna ocasión cigarrillos electrónicos, y que un 26% ha usado el cigarrillo electrónico (vapeo) en el último mes, dato que en Aragón es del 16%. “En Aragón, los jóvenes fuman más que la media española, pero vapean menos”, añade la doctora Nerín.

En cualquier caso, ambas epidemias, la del cigarrillo convencional y la del electrónico "son perjudiciales para la salud”.

Y añade: “Ahora que sabemos algo más sobre epidemias deberíamos reclamar medidas a nuestros gestores para proteger la salud de la población y muy especialmente la de los más jóvenes”.

Según detalla, el consumo de 'vapeo' induce al tabaquismo en la gente más joven. Distintos estudios demuestran que es más probable que los jóvenes que inician el vapeo terminen fumando cigarrillos convencionales en menos de un año. En los países sobre los que se dispone de datos, la probabilidad de vapear es, de media, nueve veces mayor entre los adolescentes que entre los adultos.

“El mal llamado vapeo se extiende entre la población, como una epidemia silenciosa, sin que las autoridades sanitarias ni las de consumo regulen un producto que es perjudicial para la salud, al aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, metabólicas y de cavidad oral”, advierte la especialista en Tabaquismo de la Universidad de Zaragoza.

Sin ir más lejos, la noticia de que cuatro adolescentes tuvieron que ser atendidos por una intoxicación tras utilizar en el instituto un vapeador que contenía marihuana hizo saltar las alarmas.

Si bien la experta matiza: "Las alarmas saltaron hace tiempo entre los que nos dedicamos a trabajar en la prevención del consumo de tabaco y no por la marihuana sino por el mal llamado “vapeo”".

Ventas de vapeo al alza

Los primeros datos en España sobre productos novedosos de tabaco sin combustión (tabaco calentado o por calentamiento) facilitados por el Comisionado del Mercado de Tabacos muestran un notable ascenso en las ventas de estos productos.

Durante el año 2023 se han vendido 24.069.077 euros de tabaco novedoso o calentado. Dada la reciente incorporación de los ecigarrillos hay escasos datos de consumo en adultos, sin embargo, el crecimiento de las ventas de estos productos ha crecido exponencialmente en los últimos años.