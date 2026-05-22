Ofensiva del PP en el Senado por la orgía de Ábalos en Zaragoza: "¿Quién pagó el hotel? ¿Cuántas personas cenaron?"

Ofensiva del PP en el Senado por la orgía de Ábalos en Zaragoza. Los populares han registrado una batería de preguntas para conocer todos los detalles sobre la polémica visita oficial del exministro en plena pandemia.

En ese viaje, destapado en exclusiva por EL ESPAÑOL, el ex titular de Transportes aprovechó para hacer otro de sus tríos con dos prostitutas de Valencia camufladas como "técnicas de estudios" gracias a Pepe Ruz, uno de los empresarios más favorecidos por la trama Koldo.

Esto ocurrió a las pocas horas de visitar la basílica del Pilar junto a la entonces delegada del Gobierno, Pilar Alegría, y menos de un año después de la polémica fiesta en el Parador de Teruel.

Las 13 preguntas de los populares, impulsadas por la senadora aragonesa Rocío Dívar, buscan poner luz y taquígrafos a lo que sucedió la noche del 15 al 16 de abril de 2021, cuando todavía había restricciones de movilidad por la covid-19, en el Gran Hotel de Zaragoza.

La primera duda es si el Ministerio de Transportes pagó "gasto alguno" por el alojamiento del ministro la 'noche de autos'. En caso afirmativo, el PP reclama la "copia íntegra" de todas las facturas.

También pide saber cuántas se abonaron en total por aquella estancia y, sobre todo, cuántas habitaciones fueron reservadas o sufragadas con cargo a fondos públicos.

Aquí radica el quid de la cuestión, aunque en el caso del Parador de Teruel, la habitación en la que se alojaron las dos prostitutas fue reservada por Joseba, el hermano de Koldo, para no levantar sospechas ni dejar rastro.

Por eso, los populares preguntan directamente en otra de sus consultas al Gobierno central a nombre de qué personas, cargos o departamentos ministeriales figuraban las reservas hoteleras.

La ofensiva no termina ahí. Dívar reclama también la factura de la cena en el restaurante La Ontina, situado en la planta baja del Gran Hotel, aquel 15 de abril, y el posterior desayuno en el establecimiento zaragozano el día 16.

El objetivo no es otro que aclarar cuántas personas acompañaban al ministro al margen de su inseparable Koldo García tanto por la noche como a la mañana siguiente, en la que asistió a una jornada logística sobre la autopista ferroviaria Zaragoza-Algeciras que Alegría llegó a calificar de "tostón".

Otra prioridad es saber qué personas o miembros de la delegación oficial participaron en dichos servicios de restauración abonados con cargo al Ministerio, así como aclarar si posteriormente se devolvió, anuló o rectificó alguna de las facturas correspondientes al alojamiento, la manutención o la restauración derivadas de este viaje oficial.

La pregunta tiene su porqué, ya que en la polémica noche del Parador de Teruel hubo una primera factura que abonó el Ministerio de Transportes y que, al cabo de unos días, fue anulada y abonada personalmente por Koldo.

Si la respuesta es afirmativa, los populares reclamarán en la Cámara Alta la lista de facturas devueltas o rectificadas, la fecha de los cambios y los motivos que llevaron a hacerlos. Igualmente, preguntarán a Transportes si tiene constancia de alguna devolución similar vinculada al episodio del Parador.

Protocolo interno

Los tríos de Ábalos parecen responder a un 'modus operandi', ya que fueron varios los viajes oficiales que el exministro aprovechó para acostarse con prostitutas con la intermediación de su exasesor.

Por ello, desde el PP creen imprescindible aclarar qué protocolo interno seguía el Ministerio de Transportes en 2021 para la autorización, reserva, validación y pago de gastos de alojamiento y manutención en viajes oficiales del ministro y su equipo.

Al partido le preocupa especialmente que las mujeres llegaran con salvoconductos de empresarios como Ruz o del propio Ministerio de Transportes, como ocurrió con Lucía y Andrea, las dos prostitutas de Andalucía que viajaron hasta el Parador de Teruel.

Con el fin de poner los puntos sobre las íes, Dívar exigirá saber si la secretaría del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana o cualquier otro órgano dependiente del Ministerio emitió algún salvoconducto, acreditación laboral o documento justificativo de movilidad durante los días 15 y 16 de abril de 2021 para personas ajenas a la delegación oficial desplazada a Zaragoza.

La respuesta, en menos de un mes

El propio Ministerio de Transportes tendrá que dar respuesta dentro del plazo legal, en menos de un mes, y podría no ser la única acción que se vea en la Cámara Alta próximamente. Los populares también valoran volver a llamar a Pilar Alegría y al director del Parador de Teruel, que negaron todo durante su primera comparecencia, si consiguen demostrar que faltaron a la verdad.

Lo mismo podría ocurrir con Jesús Ramírez, el asesor del director de la Policía Nacional al que recurrió Koldo para tapar las pruebas de lo sucedido aquella noche de septiembre de 2020 en Teruel.