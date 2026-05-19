Ya es oficial: Vox se hace con la vicepresidencia de las Cortes de Aragón y se queda con el senador autonómico del PP

Carmen Rouco, depositando su voto, este martes en las Cortes de Aragón. Cortes de Aragón

Ya es oficial. La diputada Carmen Rouco, de Vox, es desde este martes la nueva vicepresidenta de las Cortes de Aragón.

La formación accede a la vicepresidencia tras el pacto con el PP para hacer presidente a Jorge Azcón, y no es el único cambio.

Durante meses, el nombre que estuvo sonando para el puesto fue el de Santiago Morón, que finalmente ejercerá de portavoz del grupo en el Parlamento tras el salto de Alejandro Nolasco al Ejecutivo.

Los populares también han cedido su senador autonómico a sus socios, de modo que ahora será Javier Alonso quien ocupará el puesto del que fuera presidente de la comisión del 'caso Koldo', Eloy Suárez.

Lo hará manteniendo el acta de diputado, una particularidad que le obligará a hacer malabares para estar tanto en los plenos y las comisiones del Parlamento aragonés como en la Cámara Alta.

En las filas socialistas, el 'sanchista' Rafael Guía ha cogido el testigo de Mayte Pérez, uno de los últimos reductos del lambanismo en la Comunidad.

La primera en introducir su voto en la primera votación ha sido la portavoz de IU, Marta Abengochea, y la última, la presidenta de las Cortes, María Navarro.

¿El resultado? 40 votos a favor, los de PP y Vox, y 27 en blanco.

La toma de posesión ha sido inmediata. Tras la felicitación de Navarro en nombre de toda la Cámara y el deseo de que tenga "todos los éxitos y aciertos" en esta nueva responsabilidad, Rouco ha ocupado su puesto a su derecha en sustitución del popular Fernando Ledesma.

La sesión, de trámite al conocerse de antemano los nombres de unos y otros y sin la presencia de Eloy Suárez ni Mayte Pérez, se ha resuelto en menos de una hora.

Tras la primera votación, centrada en la vicepresidencia de las Cortes, se ha producido una segunda para poner nombre y apellidos a los nuevos senadores.

Los 67 diputados han tenido que volver a depositar sus votos, escritos a mano. En este caso, Javier Alonso ha obtenido 40 apoyos y Rafael Guía, 18.

Mañana miércoles, la actividad volverá a las Cortes con las comparecencias de los nuevos consejeros.

Los nuevos en explicar sus planes para los próximos cuatro años serán el titular de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, y el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco.