Alegría insiste en que no tenía conocimiento de las fiestas de Ábalos en Teruel y Zaragoza y acusa al PP de deshumanizarla

La portavoz socialista en las Cortes de Aragón, Pilar Alegría, atendiendo a los medios de comunicación Efe

“Desde luego, yo jamás he tenido conocimiento de los mismos”. Con estas palabras, la secretaria general del PSOE aragonés, Pilar Alegría, ha vuelto a negar que tuviera el mínimo conocimiento sobre las fiestas del exministro José Luis Ábalos en Teruel y Zaragoza, mientras era ella delegada del Gobierno en Aragón.

Alegría responde así a la exclusiva publicada por EL ESPAÑOL, que muestra la complicidad entre Pilar Alegría y Koldo García, entonces mano derecha del titular de Transportes.

La exministra y exportavoz de Pedro Sánchez, que también estuvo en el Parador de Teruel la ya famosa noche de septiembre de 2020, escribió a Koldo días antes de la visita oficial del ministro a Aragón ofreciéndose para organizar las comidas y cenas.

"Si tengo que buscar sitio para comer o cenar estos días que venís por aquí, ya lo sabes. Bss", le dice en uno de los mensajes de Whatsapp a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Como máxima representante del Gobierno en Aragón, Alegría acompañó a la comitiva en el acto de Canfranc, en su posterior visita a la basílica del Pilar y en una jornada logística del día siguiente en Zaragoza. Es en este último acto cuando los mensajes entre Koldo y la dirigente socialista cobran más importancia.

"Vaya tostón se tiene que estar tragando el ministro. Vamos, no me jodas", le escribió Alegría al asesor durante el acto. "Jjjjjj", le respondió él.

Unos mensajes que, sin negar que existieran, ha tildado como “una cortina de humo” utilizada por el PP de Jorge Azcón para “tapar su debilidad política y su falta de proyecto para Aragón”.

“Lo más preocupante es que, de todas las formas que hay de ejercer y hacer política, Jorge Azcón siempre elige la peor y lo lamento, sobre todo lo lamento porque los aragoneses no nos merecemos esto”, ha afirmado este sábado Alegría, durante una visita a la Feria Medieval de La Iglesuela del Cid.

Ante ello, la líder socialista acusa al PP de tratar de “deshumanizar a una mujer” por los comportamientos “absolutamente vergonzosos y machistas” de un hombre.

“No soy ingenua y sé que esto va a continuar y van a continuar despreciándome e insultándome porque no lo saben hacer de otra forma, pero también les diré que conmigo no van a poder, ni conmigo ni con mi partido”, ha añadido Alegría.

El PP le recuerda que era delegada del Gobierno

Tras conocer estas palabras, la portavoz del PP en las Cortes, Ana Marín, ha exigido a Pilar Alegría que "deje de hacerse la víctima" y asuma sus responsabilidades, recordando que, en aquella época, era la delegada del Gobierno en Aragón.

"Pilar Alegría intenta dar pena, se dice víctima de un ataque para deshumanizarla. Las únicas víctimas aquí son las mujeres que su ministro usaba como mercancía sexual y si ella está en esta situación es por su decisión de tapar y huir hacia adelante", señala Marín.

Asimismo, la portavoz popular lamenta que Alegría "no haya aclarado" su relación con Koldo, después de los mensajes publicados por EL ESPAÑOL.

"Que no haga responsable al PP. Tenían a un secretario de Organización y ministro que se dedicaba a montar orgías con prostitutas, que está siendo juzgado por corrupción, protagonista de escándalos sexuales, de mordidas y lo taparon. Pilar Alegría y el PSOE son los responsables", añade Marín.