El sorprendente colegueo de Pilar Alegría con Koldo: "Vaya tostón se tiene que estar tragando el ministro"

La última exclusiva de EL ESPAÑOL sobre el trío con prostitutas que hizo el exministro José Luis Ábalos en Zaragoza tras visitar a la Virgen del Pilar evidencia también la sorprendente complicidad entre Pilar Alegría y Koldo García Izaguirre.

Los mensajes del exasesor de Ábalos revelan el colegueo de la entonces delegada del Gobierno en Aragón con la mano derecha del titular de Transportes.

La exministra y exportavoz de Pedro Sánchez, que también estuvo en el Parador de Teruel la ya famosa noche de septiembre de 2020, escribió a Koldo días antes de la visita oficial del ministro a Aragón ofreciéndose para organizar las comidas y cenas.

"Si tengo que buscar sitio para comer o cenar estos días que venís por aquí, ya lo sabes. Bss", le dice en uno de los mensajes de Whatsapp a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

¿La respuesta de Koldo? Un "te digo" y un emoji con tres corazones.

Mensajes entre Koldo y Pilar Alegría. E. E.

Como máxima representante del Gobierno en Aragón, Alegría acompañó a la comitiva en el acto de Canfranc, en su posterior visita a la basílica del Pilar y en la jornada logística del día siguiente.

Todo se desarrolló bajo estrictas medidas sanitarias, con mascarilla y distancia de seguridad. Esto hizo que las prostitutas tuvieran que llegar a Zaragoza desde Valencia con un salvoconducto. Esta vez, firmado por Pepe Ruz, uno de los empresarios más beneficiados por la trama corrupta.

Más mensajes entre Alegría y Koldo. E. E.

Es en la jornada logística cuando los mensajes entre Koldo y la dirigente socialista cobran más importancia.

"Vaya tostón se tiene que estar tragando el ministro. Vamos, no me jodas", le escribió Alegría al asesor durante el acto. "Jjjjjj", le respondió él.

Para Alegría, Ábalos tendría que "haber inaugurado y listo". "La vida es así. Cierto. Muy cierto", le contestaba su interlocutor.

La aparentemente excesiva duración del acto hizo ponerse nerviosa a la entonces delegada, que siguió mandando mensajes a Koldo sabedora de que 'iban con hora'.

"Esto es sufrir por sufrir. No va a querer venir una vez más", temía. "Jjjjjj. Contigo sí", recibió por respuesta.

La cadena de mensajes continuó con la contestación de Alegría: "Jajajaja le llevo lento, luego me dice que vamos muy rápido, ahora le clavo aquí dos horas... Si me quiere después de esto, le hago un monumento".

"Pues empieza ya, vamos a perder el tren", le avisaba Koldo a las 12.07, una media hora antes de la intervención de Ábalos, prevista, según la agenda, para las 12.35.

Consciente de ello, la ahora secretaria general del PSOE-Aragón empezó a buscar un plan B. "Ya lo sé ya. Ya lo decía el Jefe. Tengo ya restaurante x si acaso, no es pijo!!", le prometía.

El problema, le recordó Koldo, es que no podían quedarse.

Y ante este contratiempo, la propia Alegría les ofreció los vehículos oficiales de Delegación para que llegasen a tiempo: "Ya, ya. Pues os lleváis los coches si necesitáis".

Koldo estuvo especialmente ocupado durante el acto, ya que también se estuvo mensajeando con el ministro.

"Como te duermas te mato!!!!!", le puso a las 12.19, minutos antes de que tomara la palabra consciente de la ajetreada noche que había tenido en uno de los hoteles más conocidos de la ciudad.

La reacción del PP

Las revelaciones de EL ESPAÑOL han provocado una dura reacción del PP de Jorge Azcón.

"Las conversaciones entre Pilar Alegría y Koldo no dejan lugar a duda: eran buenos amigos. Ella se ofrecía a organizarles viajes y cenas a él y a Ábalos. Consciente o inconscientemente colaboraba de buen grado con el muñidor de una trama de proxenetismo financiada con dinero público", han publicado los populares a través de su perfil oficial de X (antes Twitter).

En su opinión, siguen faltando todo tipo de explicaciones y la asunción de responsabilidades, de ahí que no descarten volver a llamar a Alegría a la 'comisión Koldo' del Senado.

La respuesta de Alegría

Lejos de dar explicaciones, la dirigente socialista ha recurrido a X para referirse a lo sucedido.

"Se trata de tergiversar, manipular o mentir. La forma da igual porque el único fin es pisotear y deshumanizar a la persona. Lanzan una bola que esperan que se haga tan grande que te acabe aplastando. No lo van a conseguir conmigo ni con el proyecto que represento. Nunca", ha dicho a pesar de que la información bebe directamente de sus mensajes con Koldo.