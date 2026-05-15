Aragón espera hasta 4 millones de visitantes en el eclipse del 12 de agosto: "Es un evento de una importancia capital"

El delegado del Gobierno, Fernando Beltrán (en el medio), antes de participar en una reunión del dispositivo especial previsto para el eclipse de agosto E. E.

Solo durará unos 90 segundos, pero el eclipse del próximo 12 de agosto va a obligar a movilizar a todas las instituciones de la Comunidad para no dejar nada al azar. Desde la Delegación al Gobierno a ayuntamientos y comarcas quieren preparar a conciencia todos los detalles de una cita histórica y que atraerá a multitud de visitantes y curiosos.

Porque las previsiones no son para menos. Desde las más moderadas a las más optimistas, se espera que puedan llegar a Aragón desde 200.000 personas hasta un máximo de 4 millones, lo que implicará un número muy importante de desplazamientos en vehículos hacia, posiblemente, pequeños pueblos.

Desde el Gobierno de Aragón se han elegido siete puntos de especial interés donde mejor se pueda observar este eclipse, además de los que elijan las tres principales ciudades. Estos son el antiguo aeródromo de Calamocha, la estación de esquí de Javalambre, los polígonos industriales de Épila y Cariñena, Ariza y Monreal del Campo.

“Van a venir con sus automóviles, con sus autocaravanas, quizá van a querer subirse a la ladera de un monte o ocupar algún otro tipo de espacio... Todos estos escenarios hay que preverlos”, ha advertido el delegado del Gobierno.

Un movimiento de personas que obligará a reforzar la seguridad de la mano de más agentes de seguridad del Estado, sobre todo en zonas de aglomeraciones y atascos, o tener en cuenta las necesidades asistenciales de los visitantes.

“Se van a trabajar todo este gran conjunto de detalles que nos van a permitir hacer una planificación y, por supuesto, tener los medios previstos para cualquier otra eventualidad que pueda surgir. No olvidemos que será agosto, que va a hacer calor, que probablemente tengamos ya lanzada alguna alerta de incendios o que pueden surgir determinadas circunstancias que tengamos que reaccionar como administraciones”, ha expuesto Beltrán.

No en vano, el director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, ha reconocido que supone un “evento de una importancia capital”, y confía en la experiencia que tiene la Comunidad en albergar este tipo de actos.

“Esta comunidad autónoma tiene mucha experiencia. En colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, organizamos un Gran Premio de MotoGP que recibe 50.000 o 60.000 visitantes y lo tiene muy bien organizado”, destaca Clavero.

Para ello, desde el Gobierno de Aragón se van a dar todas las recomendaciones pertinentes y necesarias para que incluso los municipios más pequeños tengan todo bajo su control, teniendo en cuenta que coincidirá también con la lluvia de perseidas en San Lorenzo.

“El eclipse es a última hora de la tarde. Entonces, en cuanto termine, se habrá hecho de noche y todas esas personas que lo hayan estado observando, tendrán que moverse a donde estén hospedados”, ha apostillado.

Será el primer eclipse total visible en la península desde 1912, aunque no habrá que esperar tanto para los siguientes, ya que en enero de 2028 habrá un nuevo eclipse anular de sol que también podrá seguirse parte de Aragón.