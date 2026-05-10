PP y Vox mantendrán al actual director del Inaga, Luis Simal, y Azcón no descarta fichar a políticos del PAR

El nuevo Gobierno PP-Vox sigue poniendo nombre y apellidos a los segundos niveles de la Administración. El presidente Jorge Azcón (Zaragoza, 1973) confirma que el Inaga de Vox mantendrá a Luis Simal como director y destaca su "magnífico trabajo en estos años", nada que ver con la etapa del PSOE, cuando estaba al frente "un veterinario afiliado al Partido Socialista".

En 2023, el líder popular tiró de cargos del PAR para completar las direcciones generales, un movimiento al que se abre también en esta segunda etapa.

Sobre los grandes proyectos, asegura que es "absolutamente prioritario" acabar la nueva Romareda independientemente de la situación deportiva del Real Zaragoza y confía en que el DAT Alierta "se convierta en una realidad" durante los próximos cuatro años.

¿Compromete en algo el futuro de las renovables y los centros de datos el hecho de tener a Vox al frente de Medio Ambiente y el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga)?

El Inaga sigue estando en el Departamento de Medio Ambiente, pero la idea que tiene Vox y que tengo yo es que su director, que ha hecho un magnífico trabajo estos años, pueda continuar. Luis Simal es un funcionario de carrera, ingeniero, que además no tiene militancia política. Es un cambio fundamental respecto a la gestión del anterior Gobierno socialista.

El director general hoy es un ingeniero, funcionario y sin adscripción política. Antes, cuando gobernaba el PSOE, era veterinario, afiliado al Partido Socialista y no era funcionario del Gobierno de Aragón. Es una diferencia muy sensible y muy importante.

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Este viernes hubo otro Consejo de Gobierno con nuevos nombramientos. ¿Va a haber más casos como el del Inaga?

Todos los directores generales que han sido nombrados, salvo uno, que es un nombramiento político, tienen perfiles técnicos. Tienen experiencia en la Administración y han ocupado puestos muy relevantes.

Se refiere a la nueva directora general de Coordinación Institucional, la que fuera jefa de gabinete de Alejandro Nolasco y Marta Fernández, de Vox. Ese puesto no estaba contemplado en la estructura que aprobaron a principios de semana. ¿Qué les ha llevado a cambiarla con solo cuatro días de diferencia?

Bueno, yo creo que es necesario que haya una coordinación institucional que tiene que ver no solamente con que hay un Gobierno de coalición, sino con que tiene que haber una coordinación dentro de departamentos de Vox que tienen mucha relación.

Los departamentos de Medio Ambiente y Agricultura van a necesitar una coordinación que dentro de Vox han entendido que es importante y yo lo comparto.

Todavía faltan por conocerse muchos nombres. ¿Va a contar con representantes del PAR o están vetados por su socio?

Pues no lo descartamos. Hay personas que pertenecieron al PAR que tienen valía política y con las que podemos llegar a un acuerdo, pero esa es una decisión que todavía está por tomar.

¿Qué destino tendrá ahora el senador Eloy Suárez? Habrá sido duro renunciar a ese puesto teniendo en cuenta que era el presidente de la 'comisión Koldo' del Senado...

Eloy Suárez, sin ninguna duda, es un activo que tiene el PP y estoy convencido de que encontrará un lugar en el Gobierno de Aragón desde el que ayudarnos a continuar el proyecto de transformación que estamos haciendo en esta comunidad autónoma. Espero que lo acabemos de concretar dentro de poco.

"El Mundial significará miles de personas que vendrán a visitar nuestra Comunidad, millones y millones de euros que generará el evento en Aragón"

Hablemos de grandes proyectos. Con la nueva Romareda, la Cámara de Cuentas les ha dado un tirón de orejas. ¿Cree que se estabilizará el gasto?

Yo creo que hay que acabar el proyecto de La Romareda y que lo absolutamente prioritario es que tengamos un nuevo campo de fútbol en la capital de Aragón. En el año 2030 se juega un Mundial y la cuarta ciudad de España no puede quedarse fuera.

El Mundial significará miles de personas que vendrán a visitar nuestra Comunidad, millones y millones de euros que generará el evento en Aragón y, por tanto, la construcción del campo de fútbol ya antes era una necesidad y a la vista de un Mundial es absolutamente comprensible que la construcción de la nueva Romareda sea un proyecto imparable.

Es verdad que estamos muy preocupados. Yo estoy muy preocupado con la situación deportiva que atraviesa el Real Zaragoza. Estoy muy preocupado como zaragocista y como presidente de la Comunidad.

¿La preocupación va por el lado futbolístico o también por el económico?

Bueno, es que lo uno va ligado a lo otro. Es evidente que los resultados deportivos tienen que ver con los económicos. Yo quiero agarrarme a la esperanza.

Quedan tres partidos y no voy a tirar la toalla, no vamos a rendirnos. Estoy convencido de que lo que tenemos que hacer es apoyar a los jugadores, que son quienes pueden sacarnos de este pozo, y hasta el último minuto, la filosofía es 'vamos a luchar'.

Otro de los grandes proyectos en marcha es el DAT Alierta. ¿Qué se puede esperar de él de aquí a 2030?

Que se convierta en realidad. El DAT Alierta es un proyecto que lleva una velocidad de crucero muy importante. Ya hay empresas que han expresado su voluntad de trasladar su sede o construirla allí.

Estamos hablando de un proyecto de 200 millones de euros que ejemplifica muy bien qué es lo que queremos que ocurra en la comunidad autónoma. Miles de millones de euros de inversión ligados a la tecnología tienen que generar un ecosistema de empresas tecnológicas, de empresas de futuro en nuestra Comunidad. El sitio es el DAT Alierta.

Un lugar donde se una la innovación con la empresa, en el que se una la Universidad con proyectos empresariales. Hemos visto en otros lugares de España y de Europa cómo esa fórmula ha traído magníficos resultados y yo espero que el DAT también se convierta en una realidad de éxito.