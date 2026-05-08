Azcón: "El anuncio de Stellantis y Leapmotor nos va a llevar a las mejores cifras de producción de coches en Aragón"

Azcón, este viernes, en los minutos previos a la celebración del Día de Europa. Fabián Simón DGA

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha sacado pecho este viernes del anuncio de Stellantis y Leapmotor, que producirán en Figueruelas un nuevo modelo eléctrico de Opel con tecnología china.

El sector de la automoción atraviesa una crisis “muy importante” en Europa, pero en Aragón vive “uno de los mejores momentos de su historia”. Y más ahora que se ha confirmado este SUV 100% eléctrico, que se unirá al B5 y el B10 ya anunciados.

Las consecuencias van a ser “absolutamente positivas”. Tanto que van a llevar a la Comunidad “a las mejores cifras de producción de coches”.

Esto se traducirá en unas inversiones “históricas” en la planta que acercarán a la región a uno de los mejores momentos de creación de empleo.

En Figueruelas, el pico de producción estuvo en 2002, cuando llegaron a fabricarse 450.000 vehículos y se daba trabajo a 4.000 personas. “Ahora, la idea es que esa cifra se pueda incluso mejorar en los próximos años teniendo en cuenta la fabricación de vehículos y de baterías”, explicaba.

El líder popular ha querido agradecer a directivos y sindicatos el esfuerzo que se ha hecho para que Figueruelas sea una de las plantas más competitivas de toda Europa. “Nos permite mirar al futuro con optimismo, las nuevas inversiones nos dan tranquilidad”, agregaba.

El sector de la automoción significa aproximadamente 35.000 puestos de trabajo en Aragón; 200 empresas que han sido capaces de generar un ecosistema que ahora se quiere replicar con la tecnología y los centros de datos.

“Hemos hecho bien el trabajo y hoy, desde otros muchos lugares de España e incluso de Europa nos miran con sana envidia”, afirmaba.

Azcón ha hecho estas declaraciones minutos antes de empezar el acto institucional por el Día de Europa.

Esta semana, él mismo ha podido defender en el pleno del Comité de las Regiones las políticas de cohesión y la importancia del proyecto ‘Conectar Europa’.

Las primeras, ha recalcado, significan igualdad de oportunidades. “Y en un momento en el que se están elaborando los nuevos presupuestos de Europa, las nuevas prioridades no pueden dejar de seguir impulsando las políticas de cohesión”, señalaba.

En su visita a Bruselas ha vuelto a defender las peculiaridades de Aragón: un amplio territorio que tiene problemas de despoblación y con grandes diferencias dentro de la propia Comunidad.

Además, Aragón ha cogido el testigo de Galicia y será quien durante los próximos 15 meses se encargue de alinear los intereses de todas las comunidades autónomas a la hora de defender los intereses de España.

Este viernes, el barón popular ha aprovechado para reivindicar una Europa que "ha de ser una garantía de igualdad de oportunidades”.

“Aragón se reconoce, de manera clara, en el proyecto de construcción de este gran espacio que es la Europa unida en la diversidad basada en la democracia, las libertades y la convivencia”, ha manifestado.