CLARA resuelve en apenas dos semanas cerca de 500 atenciones ciudadanas con su nuevo sistema digital

La nueva plataforma digital agiliza la gestión de solicitudes mediante tecnología avanzada y la incorporación progresiva de nuevos canales de comunicación.

La Dirección General de Administración Electrónica y Aplicaciones Corporativas del Gobierno de Aragón ha puesto en marcha el sistema informático de atención a la ciudadanía CLARA, tanto en modalidad presencial como a través de correo electrónico, con unos primeros resultados muy positivos.

Hasta la fecha, ya se han atendido y resuelto en apenas dos semanas cerca de 500 solicitudes ciudadanas.

“Esto demuestra que la digitalización bien orientada tiene un impacto real e inmediato en la calidad del servicio público y en la relación diaria de la ciudadanía con la Administración”, subraya María Ángeles Rincón, responsable del citado Departamento.

El servicio se presta actualmente de forma presencial en las oficinas del Gobierno de Aragón y mediante correo electrónico.

A partir del próximo 4 de mayo, se incorporará la derivación de llamadas telefónicas al sistema, mientras que la integración del canal WhatsApp se encuentra en fase de estudio para su futura puesta en marcha.

CLARA es una plataforma CRM (Customer/Citizen Relationship Manager) de última generación, basada en Microsoft Dynamics, que transforma la gestión de la relación con la ciudadanía mediante el uso de tecnología cloud, inteligencia artificial y analítica avanzada de datos.

Esta iniciativa representa un avance significativo en la modernización de los servicios públicos y en la mejora de la experiencia ciudadana. En la implantación de la solución ha participado la consultora Indra-Minsait, y el proyecto ha sido financiado con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

El contrato fue adjudicado el 31 de enero de 2025. Su finalización está prevista para el 30 de junio de 2026 e incluye un total de 192 licencias con una vigencia de tres años desde su activación.

María Ángeles Rincón recalca que “CLARA es un paso decisivo en la modernización de la Administración: una plataforma digital que pone la tecnología al servicio de la ciudadanía”.