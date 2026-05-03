Alejandro Nolasco será el vicepresidente desregulador de Vox en Aragón: llevará Bienestar Social y Familia

Alejandro Nolasco, en las Cortes de Aragón Cortes de Aragón

Los consejeros del Gobierno de Aragón toman posesión este lunes, y se acaba de conocer la totalidad de los nombres de los titulares de las diferentes consejerías.

Finalmente Alejandro Nolasco será vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia.

Nolasco ya ocupó la vicepresidencia entre agosto de 2023 y julio de 2024 teniendo además la consejería de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia; en esta nueva legislatura cambia de cartera.

El futuro gobierno PP y Vox mantendrá nueve consejerías, de las cuales cinco serán para los de Feijoo y tres para los de Abascal.

Nolasco y Azcón se estrechan la mano tras la investidura Javier Cebollada EFE

Han esperado hasta el último momento para dar a conocer los nombres que se harán cargo de las carteras de Agricultura, Ganadería y Alimentación; Medio Ambiente y Turismo; y Bienestar Social y Familia. Esta última como se comentaba, será para el futuro vicepresidente, Alejandro Nolasco.

Agricultura, Ganadería y Alimentación que en la pasada legislatura ya estuvo en manos de Vox a cargo de Ángel Samper, cae ahora sobre Arancha Simón Pérez.

Simón es técnico superior especialista en Explotaciones Agropecuarias por la Escuela de Capacitación Agraria de Huesca.

Menos sorpresa supone el hombre a cargo de Medio Ambiente y Turismo: Luis Biendicho Gracia. Biendicho ya formó parte del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón como secretario general técnico, desde agosto de 2023 a julio de 2024.

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