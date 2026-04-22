El PP de Azcón evita hablar de la prioridad nacional antes de cerrar "en breve" el pacto con Vox: "Será un acuerdo global"

El acuerdo entre PP y Vox para investir a Jorge Azcón como presidente de Aragón se va a firmar “en breve”. Así lo transmiten desde el Partido Popular apenas minutos después de que el líder voxista, Santiago Abascal, apuntara este mismo miércoles a que el pacto se iba a cerrar en “próximas horas”.

Que el anuncio llegara este miércoles no sería una cuestión menor, ya que permitiría a Jorge Azcón presentarse en el Día de Aragón, este 23 de abril, con un acuerdo bajo el brazo, pese a encontrarse el Gobierno en funciones desde el 8 de febrero.

Un acuerdo que, según ha informado la vicepresidenta en funciones y portavoz del PP en las negociaciones, Mar Vaquero, “está a punto de cerrarse”, aunque todavía sea necesario “profundizar” en cada punto del acuerdo.

“No puedo decir cuándo será exactamente, sí en breve. Se visibiliza la intención de ambas formaciones en llegar a un acuerdo. Vamos a tener paciencia. Tenemos tiempo para poner en marcha el procedimiento de investidura. Las prisas no son la prioridad”, ha apuntado Vaquero.

De hecho, Vaquero no ha querido hablar de diferencias entre PP y Vox, sino que lo único que impide firmar el acuerdo sería “limar” algunos puntos “para que ambas formaciones se sientan cómodas”.

“Durante estos días se ha trabajado en la redacción del acuerdo. No quiere decir que sea por diferencias, sino clarificar bien los términos del acuerdo. Se van a incorporar medidas que han propuesto Vox y el PP. De lo que se trata es de encontrar una relación en la que se plasme una posición común en todos los aspectos”, ha afirmado.

Más tibia ha sido la vicepresidenta al ser preguntada por los medios de comunicación por la “prioridad nacional” que Vox ha incluido en el pacto en Extremadura, y que ha propiciado el rechazo de dirigentes populares como Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno.

“Veremos cuando queden plasmados los términos que se utilicen en el acuerdo. Hay un acuerdo previo entre las mismas formaciones políticas, pero también hay singularidades entre Extremadura y Aragón y es lo que estamos trabajando. Hay que respetar la opinión de otros líderes políticos. Cada uno responde en función de su comunidad y es respetable. Estoy convencida de que también se respetarán los acuerdos en Aragón”, ha expuesto, sin mencionar las palabras “prioridad nacional”.

En el aire todavía quedan las consejerías que se quedará Vox en el futuro Gobierno, una cuestión que, según la vicepresidenta, se incorporará al acuerdo final.

"Los cargos no han sido la prioridad. Las diferentes reuniones que se han mantenido presenciales y telemáticas lo importante ha sido llegar a un acuerdo sólido, al mejor acuerdo para los aragoneses. Cuando se firme, tendrá que ser un acuerdo global, donde se fije la participación de las dos formaciones políticas"