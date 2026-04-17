La FAMCP inicia en el Bajo Aragón una ruta comarcal para la futura comisión de turismo: "Es clave para fijar población"

Representantes de la FAMCP y de la Comarca del Bajo Aragón en el inicio de la ruta comarcal. FAMCP.

La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) inició este jueves su ruta comarcal en la Comarca del Bajo Aragón para la creación de una Comisión de Turismo.

Para el presidente de la FAMCP, Carmelo Pérez, estos encuentros con los máximo responsables comarcales de la comunidad, podrán acercarlos a la realidad del territorio.

"Es necesario escuchar para construir un espacio de diálogo útil, operativo y alineado con el territorio. Queremos ir de la mano, y recopilar los potenciales, pero también las debilidades de nuestros municipios", ha expresado el presidente.

De esta manera, el objetivo es obtener información que les permita generar oportunidades para conseguir municipios más fuertes y cohesionados.

Asimismo, Pérez ha hecho hincapié en la importancia del turismo y de la cocreación de esta comisión con las comarcas, porque se trata de un sector estratégico que actúa como motor económico y genera oportunidades a todo el territorio.

“Es una herramienta clave para fijar población y luchar contra la despoblación”, ha subrayado Pérez.

Carmelo Pérez, presidente de la FAMCP, y José Miguel Celma, presidente de la Comarca del Bajo Aragón. FAMCP.

Por su parte, el presidente de la Comarca del Bajo Aragón, José Miguel Celma, ha agradecido la visita de la FAMCP y ha compartido la importancia de creación de esta comisión.

"Será una herramienta real para resolver problemas. Apostar por el turismo en Aragón es apostar por el futuro de las comarcas”, ha señalado Celma.

Además, ha recordado que “el Bajo Aragón es tradición, cultura, motor y gastronomía de calidad", lo que permite atraer visitantes y generar gran actividad.

Para Celma, es necesario que las comarcas trabajen de manera conjunta para conseguir una transversalidad que ponga en valor todo el territorio aragonés.

Por último, Carmelo Pérez ha querido poner en valor la ruta que comenzó en Alcañiz: “El turismo refuerza la identidad y el orgullo de pertenencia, y esta comisión nos permitirá trabajar de una manera más transversal”.

Para el presidente, la cooperación entre instituciones y la transversalidad con otras comisiones, se han convertido en dos principios fundamentales para el buen funcionamiento de esta futura comisión.

"Con el comprometido trabajo de nuestros representantes públicos, conseguiremos impulsar medidas que ayuden y ensalcen al municipalismo aragonés”, ha finalizado.