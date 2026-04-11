La educación pública se celebra con su propia fiesta: "Venimos a celebrar con los colegios y a reivindicar"

David Angulo y Marisol Aznar en la lectura de manifiesto en defensa de la educación pública E. E.

La educación pública está de fiesta. Así se ha hecho notar en esta tarde de sábado en la que cientos de personas han acudido a la explanada del Centro Cívico de la Estación Norte para “reivindicar la escuela pública”.

La jornada ha comenzado a las 17.00 con una extensa gama de actividades que van desde crear su propia chapa con mensajes reivindicativos o pasar por chapa y pintura a manos de los alumnos del IES Santiago Hernández.

“La jornada está yendo fenomenal. Es una fiesta que no se hacía desde hace 12 años y ha venido bastante asistencia de público y muy contentos de cómo está funcionando”, ha señalado Miguel Ángel Sanz, presidente de FAPAR.

Tal ha sido la afluencia de público y el buen tiempo que ha acompañado “que se nos ha acabado el chocolate con churros antes de hora”. Y es que eran muchos que a mitad de jornada disfrutaban de este manjar mientras escuchaban al coro del CEIP Octavus Utebo.

A pesar de que el objetivo de esta fiesta era “animar a la gente a escolarizar en la escuela pública” se ha dado en un momento convulso con la concertación de bachillerato.

Por lo que el toque reivindicativo se ha colado en la festividad: “Aprovechamos esta concentración para denunciar esta concertación de la que estamos en contra”, ha recalcado.

Sin embargo, no se ha perdido el objetivo de animar a que la gente se escolarice en los centros públicos de la comunidad.

Oportunidad que no han perdido desde el CEIP Tío Jorge. “Hemos traído un poco todo lo que trabajamos. Todos los proyectos que llevamos a cabo en el colegio para explicar nuestra manera de trabajar en secundaria y primaria”, han explicado las maestras de este centro, Maricarmen y Esther.

Ambas se han mostrado sorprendidas por la “gran acogida” que ha tenido esta jornada entre la gente y tienen claro que repetirán si vuelve a realizarse.

Hasta el lugar también se han unido Sonia y Elena del AMPA del CEIP Tomás Alvira del barrio de San José.

“Venimos porque queremos celebrarlo con los demás colegios y sobre todo reivindicar nuestras necesidades y peticiones como colegio”, han recalcado.

Entre su petición más directa y por la que estaban recogiendo firmas es conseguir una cocina in situ en el comedor del colegio.

“Es de cadena fría y la comida no es muy buena. Los niños no paran de quejarse porque no les gusta la comida. Hoy venimos por nuestra cocina”, han reivindicado.

A lo que han añadido que también se necesitan “auxiliares de educación especial, mejorar la infraestructura de los coles, su climatización”.

En definitiva el mensaje que este sábado todos reivindicaban era que “el dinero de la pública vaya para la pública, no para la concertada”.

Manifiesto por la educación pública

La jornada ha estado marcada por la lectura del manifiesto en voz de los actores y cómicos aragoneses David Angulo y Marisol Aznar.

Un texto marcado por la consigna de "dinero público para la pública": "Reivindicamos una inversión real y el fin de los recortes encubiertos".

"Exigimos cobertura inmediata de sustituciones desde el primer día de curso, reducción de ratios para garantizar una atención individualizada y de calidad. Mejoras de infraestructuras en centros que llevan años esperando reformas integrales", han expresado.

De igual manera, han reivindicado los valores de la escuela pública ya que es "la única que acoge a todo el alumnado sin distinción, garantizando una enseñanza laica, plural e inclusiva".

"La educación de calidad requiere profesionales valorados y con estabilidad", han reiterado.

Asimismo, han hecho un llamamiento a la escolarización: "En unos días se inicia el proceso de escolarización y hacemos un llamamiento a las familias para que apuesten por la escuela pública, eje vertebrador de un sistema educativo equitativo, inclusivo y garante del derecho universal a la educación".