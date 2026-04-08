La rotura de una tubería deja inactivo un quirófano de un hospital de Zaragoza y obliga a reprogramar operaciones

Trabajadoras achicando agua por la rotura de una tubería en el Hospital Clínico de Zaragoza E. E.

El Hospital Clínico Lozano Blesa está trabajando para que la incidencia no suponga demoras asistenciales.

El Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza cuenta momentáneamente con un quirófano menos operativo de los 18 que lo conforman. Todo se debe por la rotura de una tubería de agua caliente sanitaria que ha producido incidencias en la sala.

Según han informado fuentes del departamento de Sanidad, la rotura se produjo en el quirófano número 3 cuando se detectó una fuga de agua a las 21.30.

Ante ello, se activaron los protocolos de retirada de agua y revisión de daños en paredes, techos y luminarias. La incidencia se dio por reparada a las 23.30. Sin embargo, esto ha supuesto grandes consecuencias en el quirófano.

Debido a la gran presencia de agua, esta se filtró por debajo del suelo. Al ser un espacio sanitario que debe estar debidamente desinfectado, se ha procedido a la paralización de la actividad por criterios de seguridad, higiene y prevención de riesgos.

Por estos mismos motivos, se va a llevar a cabo la sustitución por completo del suelo. Así bien, esta mañana desde el hospital se ha contactado con los proveedores especializados para iniciar el suministro del material.

La intervención, que incluye retirada del pavimento, instalación del nuevo suelo técnico y certificación de limpieza, tiene un plazo estimado de una a dos semanas.

Reprogramación de actividad quirúrgica

La incidencia ha tenido consecuencias en la actividad prevista y ha supuesto la suspensión de cuatro intervenciones.

El quirófano afectado tenía previstas dos operaciones. La consejería detalla que una de ellas se ha podido realizar en el quirófano 1 del mismo centro hospitalario. La segunda programada se espera reprogramar "a la mayor brevedad".

El traslado de la operación al quirófano 1 también ha supuesto la suspensión de tres intervenciones en ese espacio.

Ante el devenir de la situación, Sanidad explica que se ha priorizado las intervenciones "siguiendo criterios estrictamente clínicos, dando preferencia a las patologías de mayor gravedad o que no podían demorarse".

Por todo ello, la dirección y los servicios del hospital están reorganizando los partes quirúrgicos de toda la semana con el objetivo de minimizar al máximo el impacto en la actividad asistencial y garantizar la continuidad de la atención.