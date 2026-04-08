El PP de Azcón y Vox avanzan en seguridad o inmigración sin cerrar aún el acuerdo: "Debemos seguir profundizando"

Mar Vaquero, vicepresidenta de Aragón en funciones, junto al responsable de Comunicación del PP E. E.

Hay avances en varios temas, pero todavía queda trabajo por delante para cerrar la investidura de Jorge Azcón. Es la principal conclusión que extraen desde el PP de Aragón tras la primera reunión pública con Vox, conscientes de que aún quedan muchas negociaciones en los próximos días para llegar a un acuerdo.

Así lo ha transmitido la vicepresidenta en funciones del Gobierno aragonés, Mar Vaquero, a los medios de comunicación que aguardaban a la salida del Hotel Zentral AVE de la capital aragonesa, lugar elegido para el encuentro al más alto nivel entre ambas formaciones.

En este encuentro, ha reconocido Vaquero, se ha avanzado en cuestiones centrales como la fiscalidad, inmigración, seguridad y vivienda, pero con otros temas por pulir.

“La voluntad es seguir como hasta ahora porque nos ha ido bien con calma y sin prisa. Tenemos tiempo para llegar al mejor acuerdo posible y al más estable. Lo que queremos es un acuerdo de gobernabilidad sólido, estable y que dé confianza y tranquilidad a los aragoneses”, ha apuntado Vaquero.

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