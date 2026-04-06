Vox retoma las negociaciones esta semana en Aragón: "Nos entendemos mejor con Azcón que con Génova"

Nolasco y Azcón, en su última reunión antes de que se convocasen elecciones. Fabián Simón DGA

La Semana Santa ha llegado a su fin y los días de reflexión política se han acabado en un momento crucial para el futuro del Gobierno de Aragón. Con la fecha del 3 de mayo marcada en el calendario, las negociaciones vuelven a retomarse entre el Partido Popular y Vox.

Así lo ha confirmado el portavoz de Vox, José Antonio Fuster, este lunes en rueda de prensa. Esta línea de volver a las conversaciones también abarca a la situación en Extremadura.

En el caso de Aragón no solo pesa el 3 de mayo, fecha en la que se acaba el tiempo para ser investido, sino que el 23 de abril como día de Aragón también está presente. A pesar del apretado calendario, desde Vox reclaman que "tenemos tiempo" para las negociaciones y llegar a buen puerto.

Poco o nada ha trascendido de las conversaciones entre las cúpulas de los partidos en Aragón que llevan las negociaciones más allá de que no se ponen plazos.

Si bien, Fuster ha aclarado que están encontrando en este tiempo "una mejor predisposición al acuerdo, al diálogo y hablar de soluciones para los problemas que a los españoles en esas regiones les afecta".

Una mayor mano tendida ha aclarado que la encuentran "con los barones del PP que por parte de Génova". Ante la cúpula mayor del Partido Popular los ha acusado de "poner zancadillas a las negociaciones".

Respecto a estas dificultades que hace referencia, el portavoz nacional de Vox ha expuesto que desde el PP se han dedicado a "filtrar comunicaciones, negociaciones de los que les interesa": "Volcar parte de sus recursos mediáticos para obstaculizar las negociaciones".

Sobre estas acciones ha remitido que "no ayudan a un clima de confianza y la confianza es importantísima cuando el PP nos ha engañado tantísimas veces": "No podemos confiar en el PP como tampoco en Génova", ha indicado.

Por ende, ha defendido el trabajo que están realizando desde el equipo económico, como desde la Secretaría General del Partido y Alejandro Nolasco: "Hemos hecho un esfuerzo tremendo para alcanzar los mejores acuerdos que se puedan".

De esta forma, ha mostrado contundente que "por parte de Vox no se va a quedar nada". Así, ha reiterado que han presentado "buenos acuerdos, sensatos con una enorme carga de sentido común".

Con todo ello, Fuster ha concluido que "será el Partido Popular si quiere o no quiere".