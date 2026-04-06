Natalia López, la peluquera que recorre la España vaciada cortando el pelo en su caravana: ya tiene hasta un 'franquiciado'

Todos merecemos poder disponer de todo tipo de servicios en nuestros lugares de residencia. Sin embargo, la disposición del territorio en Aragón y una cada vez más acuciante despoblación hace que servicios básicos no se puedan encontrar.

La panadería es uno de los servicios que desde hace años tuvo que adaptarse a la situación y son muchos panaderos los que optan por hacer recorridos por los pueblos con sus furgonetas para poder dar servicio.

No son los únicos que se han tenido que adaptar con el fin de no dejar a nadie solo; la propia Policía Nacional acude a pueblos para hacer tareas tan básicas como renovar el DNI que, sobre todo, a la gente mayor se les dificulta al no poder desplazarse a municipios cercanos más grandes.

Si uno tiene derecho a poder comer, ser atendido por su médico o renovarse el DNI, también puede ponerse guapo y pasar por chapa y pintura sin tener que moverse de su pueblo.

Hasta puntos recónditos de la provincia de Zaragoza llega Natalia López con su caravana. Una ruta que comenzó hace nueve años con 'The hair truck'. Lo que por fuera parece apuntar a una caravana normal al uso, si uno se adentra en su interior se encuentra algo fuera de lo normal.

Así, se puede ver un lavacabezas, secadores, productos para teñir el pelo. En resumen, una peluquería en tamaño pequeño para poder transportar a cualquier lugar.

"Todo viene de cuando volvía a mi pueblo en verano y siempre alguien me preguntaba si había llevado las tijeras para hacerle un apaño en el pelo", recuerda esta mujer de 46 años y más de 20 años de experiencia en el sector.

Unas conversaciones que se fueron repitiendo en el tiempo a lo largo de los años y que despertaron una inquietud en ella al ver "la necesidad de que había muchísimos municipios en toda España con poquitos habitantes y que estaban sin servicios".

"Se trata de pueblos en los que no es viable montar una peluquería física porque no van a tener trabajo suficiente, pero vimos la idea de poder movernos por los pueblos y dar el servicio", explica.

De esta forma vio que la manera perfecta para hacerlo posible era rehabilitar una caravana a fondo y darle una segunda vida convirtiéndola en todo un salón de peluquería al que no le falta de nada.

Con todo preparado se lanzaron a la carretera y sus dos primeros destinos fueron los municipios zaragozanos Jaulín y Codo, de apenas 300 y 200 habitantes. "La verdad es que la acogida fue una pasada por parte de los ayuntamientos que se mostraron enseguida interesados", subraya Natalia.

Ya los vecinos es cierto que una vez que comenzaron los recorridos "se quedaban un poco perplejos": "Al inicio llegábamos y nos instalábamos donde nos decía el Ayuntamiento y la gente acudía sin imaginarse lo que había dentro y las personas mayores no relacionaban con que tuvieran que estar ahí dentro", cuenta divertida.

Cierto es que las primeras veces "costó un poco" y acudía "menos gente", pero una vez que se hacían a la idea quedaban cautivados por el servicio.

Visitas mensuales

A estos primeros pueblos le siguieron Litago o Trasmoz, como municipios de las Cuencas Mineras para llegar a la provincia de Teruel.

La ruta así está muy meditada para evitar perder en gastos y tiempo: "En estos momentos lo que más lejos voy es a la zona del Moncayo, entonces puedo hacer dos pueblos al día", señala.

Por otro lado, donde más demandada está porque es un servicio ya muy afincado "fijamos un día para ese pueblo".

"Las visitas que hacemos son cada mes o mes y medio según los habitantes de la población y sus necesidades. Hay pueblos en los que tenemos muchísima clientela, entonces vamos una vez al mes", señala.

Por la otra parte, Natalia también busca adaptarse a los vecinos: "Se adelanta o se retrasa en función de lo que a la gente le venga mejor".

Esa clientela, ya fiel, en su gran mayoría son gente mayor "que ya no tienen vehículo o que están solos y no quieren molestar a los hijos". Y es que este es uno de los problemas que tiene que luchar el medio rural, las distancias y la falta de comunicación entre municipios o grandes ciudades.

Así, Natalia y su caravana se convierten en la cita mensual que les proporciona "una vía de escape".

"La gente mayor no tiene la obligación de ir a trabajar, viven a otro ritmo, no tienen prisa, no les importa estar charrando una hora y media hasta que les toque y para ellos también es vida, estar ahí, relacionarse", reflexiona. Por ende, hay veces que se llegan a juntar tres o cuatro personas solo por el placer de estar y compartir un rato juntas.

Si bien no todo es gente mayor, sino que la sorpresa a veces se la lleva la propia Natalia al encontrarse pueblos repletos de niños a los que también da servicio. O en pleno verano "cuando la población se multiplica y trabajas todo el día para no dejar a nadie sin peinar".

Otra caravana recorre Teruel

La demanda y la acogida fueron tales de este proyecto sobre ruedas que el teléfono comenzó a sonar enseguida de interesados, no para ir a sus pueblos sino para sumarse con su propia caravana.

"La idea desde un inicio era que la gente entendiera este tipo de negocio y que quisiera emprender", destaca. Así se terminó uniendo como franquiciada Ruth Blasco que recorre los municipios de Teruel y, sobre todo, las Cuencas Mineras.

Así que su sueño se mantiene en crecer más: "Realmente hay tantísimos municipios que necesitarían este servicio y estaría muy bien que hubiera más personas que pudieran emprender con esta idea y llevar el servicio a más sitios".

En definitiva, dar una respuesta a una gente que no quiere abandonar sus pueblos y sus casas para no ver morir en el abandono zonas tan emblemáticas de Aragón. Un proyecto de estas características, para Natalia es "una manera de trabajar para ti y para los demás a otro ritmo y a la vez muy satisfactorio".