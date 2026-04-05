Semana Santa intensa en el Pirineo aragonés: 11 rescates en plena afluencia por caídas, fracturas y agotamiento

La Semana Santa ha vuelto a llenar de vida las montañas aragonesas, pero también ha dejado una intensa actividad para los equipos de rescate de la Guardia Civil.

Entre el 2 y el 5 de abril, los especialistas del GREIM han intervenido en casi una docena de incidentes, la mayoría relacionados con caídas, lesiones y situaciones de agotamiento en entornos de media y alta montaña.

Todos los avisos llegaron a través del 112 SOS Aragón y fueron coordinados por la central 062 de la Guardia Civil en Huesca, en unos días en los que la afluencia de excursionistas, escaladores y esquiadores ha sido especialmente elevada.

El primer aviso se registró el miércoles 2 de abril en la pista forestal de Once Cruces, en el término municipal de Agüero. Un ciclista de 48 años sufrió una caída que le dejó aturdido, aunque finalmente pudo marcharse por sus propios medios tras la intervención del GREIM.

La jornada del jueves 3 comenzó con un senderista de 77 años que se lesionó el hombro tras resbalar en la zona del Ibón de Piedrafita, en Biescas. Ese mismo día, dos senderistas tuvieron que ser evacuados en Peña Montañesa tras una caída que provocó lesiones en las manos a uno de ellos.

Horas más tarde, un escalador de 30 años resultó herido de gravedad en Rodellar al romperse el ligamento cruzado de la rodilla durante una maniobra en pared, siendo trasladado en helicóptero al hospital de Barbastro.

El viernes 4 de abril concentró el mayor número de intervenciones. La montaña mostró su cara más exigente con varios accidentes de consideración.

En el Pico del Águila, en Aísa, un escalador de 42 años sufrió una doble fractura de tibia tras un desprendimiento de rocas. Fue evacuado en helicóptero y trasladado al hospital San Jorge de Huesca.

En Las Peñas de Riglos se vivieron dos rescates casi simultáneos: un senderista de 60 años con un esguince de tobillo y una escaladora de 35 años que se fracturó el tobillo tras impactar contra una repisa en plena vía.

También en Aísa, un joven montañero de 25 años tuvo que ser rescatado tras quedar enriscado en el Collado Lecherín, incapaz de continuar la ruta. A ello se sumaron casos de agotamiento, como el de un senderista de 56 años en la zona de Biniés, y situaciones comprometidas como la de un joven de 19 años que cayó en un ibón helado en el Parque Natural Posets-Maladeta, sufriendo síntomas leves de hipotermia.

El domingo 5 de abril, la última intervención tuvo lugar en la estación de Candanchú, donde un esquiador de 51 años sufrió una luxación de cadera tras una caída mientras practicaba esquí fuera de pista. Fue evacuado en helicóptero hasta el hospital de Huesca.

Desde la Guardia Civil se insiste en la importancia de planificar adecuadamente las actividades en montaña, especialmente en épocas de gran afluencia como la Semana Santa. Las condiciones cambiantes, la presencia de nieve o hielo en cotas altas y la sobreestimación de las propias capacidades siguen estando detrás de muchos de estos incidentes.

La sucesión de once rescates en apenas cuatro días refleja que la montaña atrae, pero también que es necesario ir bien preparado y se prudente.