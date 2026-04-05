PP y Vox abren una semana "importante, pero no crucial" para el futuro de Aragón: "Pasaremos de 0 a 100"

PP y Vox abrirán este lunes una nueva y decisiva etapa en la negociación del futuro Gobierno de Aragón. Tras una Semana Santa en la que no han trascendido avances, todo apunta a que la próxima será una semana "importante, pero no crucial" y a que el acuerdo se hará esperar unos días más.

"Vamos a pasar de 0 a 100. Cuando se cierre el pacto se sabrá todo de vez", adelantan desde una de las partes.

Las miradas siguen puestas en las sedes de Génova y Bambú y en Extremadura, donde sí se ha alcanzado un preacuerdo. Cerrar el Gobierno extremeño desengrasaría el pacto en Aragón, aunque desde Vox insisten en que ambas negociaciones son independientes.

Lo que está claro es que "tras Extremadura vendrá Aragón". Es decir, que en cuanto se concrete el Gobierno de María Guardiola, el de Jorge Azcón será cuestión de días.

Según cuentan desde las formaciones, pensar en un acuerdo antes del 12 de abril sería prematuro, por lo que la semana del 13 al 19 y los días previos a San Jorge podrían ser claves.

Sobre todo si se quiere llegar al día grande de Aragón con un Gobierno en firme. Es el escenario en el que se sigue trabajando, pero cada vez queda menos margen.

Los populares llevan ya 60 días con la coletilla de 'en funciones', aunque, como no se ha cansado de repetir Azcón, "se sigue trabajando" en la gestión del día a día.

Con todo, si no se llegase a tiempo habría aún hasta el 3 de mayo para llegar a un entendimiento y evitar una repetición electoral que sería un fracaso, ya que "no es eso lo que dijeron las urnas".

Este miércoles, el presidente en funciones confirmaba que los de Abascal tendrán un papel "importante" en el futuro Ejecutivo y que las conversaciones "se van a acelerar" en los próximos días y semanas con la idea de formar Gobierno "cuanto antes", pero poco más.

"Cuanto antes es cuanto antes. Si digo una fecha y no lo conseguimos habrá quien lo interprete como un fracaso. Un día más o un día menos no es lo determinante", afirmaba el dirigente conservador a preguntas de los periodistas.

Esta próxima semana sí podrían verse gestos hacia ese acuerdo. Este miércoles se cumplirán 2 meses de las elecciones. Desde entonces ha predominado el silencio y el "fuego lento", pero el calendario empieza a jugar en contra del PP, y los partidos de la oposición, que llevan semanas hablando de parálisis, se empiezan a impacientar.

Lo que no se ha cumplido ha sido el 'ultimátum' de Alberto Núñez Feijóo, que tras la victoria del PP en Castilla y León y el tibio resultado de Vox dijo que todo debería quedar cerrado antes de abril.

Secretismo sobre las medidas

Los populares insisten en que lo importante es que haya un buen acuerdo. Es también lo que pide Vox, que insiste en cerrar un documento con 60, 70 u 80 medidas, plazos y garantías de cumplimiento que siente las bases de la próxima legislatura.

¿Pero cuáles son esas medidas? El secretismo es tal que ni unos ni otros quieren avanzar cuáles serán los compromisos que figurarán sí o sí en el pacto de Gobierno.

Lo natural, explican, es que esta próxima semana ese acuerdo "incipiente" del que hablaba hace unos días Alejandro Nolasco gane contenido y avance.

Solo cuando esté listo -insisten- es cuando se empezará a hablar de lo demás. Desde Vox han mostrado interés por hacerse con las competencias en materia de energía e inmigración, aunque está por ver hasta qué punto cede el PP.

Sobre la mesa están todas las cartas: desde la Presidencia de las Cortes, ahora en manos de la popular María Navarro, al senador autonómico y las distintas consejerías.

El peso que tenga Vox en el futuro Ejecutivo dependerá, fundamentalmente, de cómo quede la Mesa del Parlamento autonómico. Será "la última fase de la negociación", según vienen repitiendo.

Lo que parece claro es que si los de Abascal terminan haciéndose con cuatro consejerías el número de carteras se ampliará para que se respete la representatividad de las urnas.

En estos momentos no se descarta que el pacto con las medidas y la investidura puedan llegar al 23 de abril, dejando la conformación del futuro Ejecutivo para después.

Lo que no ha trascendido es hasta qué punto se comprometerá Vox con los cuatro años de estabilidad que reivindica Azcón, imprescindibles, dice el PP, para garantizar el crecimiento de la Comunidad y el futuro de proyectos como el DAT Alierta.