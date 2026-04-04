Crecen los intentos de hacer caja con la regularización extraordinaria de inmigrantes: "¿Sin papeles? Entra y pregunta"

La regularización extraordinaria anunciada por Pedro Sánchez sigue siendo utilizada para 'hacer caja' en Zaragoza. El caso de una supuesta ONG destapado por EL ESPAÑOL no es el único: varias empresas, la mayoría ubicadas en barrios humildes como Las Delicias, están aprovechando para hacer negocio cuando ni siquiera se conoce la letra pequeña de la medida, a la que podrán acogerse las personas que se encuentren en España y hayan llegado antes del 31 de diciembre de 2025.

El 'modus operandi' es siempre el mismo: ofrecen una primera consulta gratuita, pero a la hora de hacer los papeles llega la factura. Lo habitual es que pidan de 400 a 500 euros, aunque algunas, como la ONG Sin Fronteras Derechos Humanos Internacionales, ofertan "descuentos para familias".

Esta última sigue teniendo el cartel en su sede, en el número 89 de la avenida de Madrid, pese a lo "moralmente dudoso" de cobrar estas cantidades a personas sin apenas recursos siendo, supuestamente, una organización no gubernamental.

A pocos metros, también en Las Delicias, otra empresa especializada en cancelación de deudas trata de llamar la atención con un gran cartel en el que se puede leer: "¿Sin papeles? Regularización 2026. Entra y pregunta aquí. Visita gratuita".

En este caso, esa primera visita puede hacerse tanto de forma presencial como por vía telefónica. En ella, lo que se hace simplemente es ver si el solicitante cumple o no los requisitos.

Son las siguientes las que tienen coste, aunque el total, prometen desde la entidad, no va más allá de los 500 euros.

En el barrio hay varios ejemplos como este. Las entidades del sector confirman que alrededor de puntos como los alrededores de la comisaría de la avenida de Valencia han surgido negocios y "pequeños despachos" que se ofrecen a poner fin a la situación de irregularidad de los inmigrantes... por un módico precio.

Esta realidad ha llamado la atención de partidos como Vox. Su propio portavoz en las Cortes, Alejandro Nolasco, lo denunciaba con un vídeo en redes sociales en el que criticaba que esto se estaba convirtiendo "en un negocio corrupto"; una "estafa" que, en su opinión, compromete el futuro "de España, de nuestros hijos y nuestros nietos".

Desde Delegación del Gobierno se va a hacer énfasis para que la población migrante sepa que nadie les tiene que cobrar por regularizar su situación.

En este sentido, recalcan que el servicio es gratuito y que se va a trabajar con entidades para que nadie tenga que recurrir a empresas de terceros.

El problema, en todo caso, no es exclusivo de esta nueva regularización, ya que en el pasado también se han detectado episodios similares con las citas de extranjería y otros trámites similares.

La letra pequeña, próximamente

Las entidades sociales esperan tener más información sobre la regularización extraordinaria en cuestión de semanas. Lo más probable es que el proceso se active a mediados de abril, por lo que la letra pequeña tendría que conocerse ya la próxima semana o, como tarde, la siguiente.

La principal esperanza es que el Ministerio establezca una línea de trabajo conjunta que permita canalizar todas las solicitudes a través de las entidades que trabajan habitualmente con los inmigrantes, entre las que destacan Accem y Cruz Roja, una fórmula que permitiría esquivar estos intentos de 'hacer caja'.

Las organizaciones consultadas confían en que la tramitación sea más simple y ágil que la solicitud de protección internacional, que sí requiere de más pasos. No se descarta, incluso, que puedan habilitarse ventanillas específicas en las oficinas de Correos y de la Seguridad Social.

Qué se sabe hasta ahora

Para poder acogerse a la regularización será imprescindible no tener antecedentes penales en España ni en los países donde se haya residido durante los últimos cinco años, no tener prohibida la entrada en el territorio español y abonar la tasa administrativa correspondiente.

Uno de los aspectos más relevantes es que, desde el momento en que la solicitud sea admitida a trámite, la persona quedará autorizada provisionalmente para residir y trabajar en España.

Esto le permitirá trabajar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia en cualquier sector y en todo el territorio nacional. Además, durante la tramitación se suspenderá cualquier procedimiento de retorno o expulsión.