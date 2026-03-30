Aragón registra la racha de viento más fuerte de toda España: 126 kilómetros por hora que baten a Gerona y Baleares

El viento hace que la sensación térmica esté muy por debajo de lo que marcan los termómetros en Zaragoza. E. E.

Aragón ha registrado la racha de viento más fuerte de toda España por segundo día consecutivo. Los 154 kilómetros por hora de Cerler a las 10.00 de este domingo no fueron superados por ningún otro punto de la Península y este lunes, la marca a batir siguen siendo los 126 km/h que ha marcado a las 5.50.

Por detrás quedan Espolla, en Gerona, con 120, y Sierra de Alfabia, en las Islas Baleares. También han tenido rachas de más de 100 kilómetros por hora en Maçanet de Cabrenys (Gerona), Panticosa (Huesca) y Capdepera, en Baleares.

La Comunidad también figura en la parte alta si se habla de velocidades máximas. La diferencia es sencilla. Cuando se habla de rachas se hace referencia a aumentos repentinos, intensos y muy breves de la velocidad del viento, mientras que la velocidad es el valor más alto registrado durante un período determinado, usualmente 10 minutos.

Si se atiende a este último indicador, el valor más alto está en Cabo de Creus, Gerona, con 83 kilómetros por hora, pero en el segundo puesto vuelve a aparecer Cerler con 81, por delante de los 80 de Capdepera, en Baleares.

La situación seguirá siendo complicada en las próximas horas. La alerta continuará en nivel naranja en el Pirineo oscense este martes, mientras que puntos como las Cinco Villas, la ribera del Ebro o el Bajo Aragón tendrán activada la alerta amarilla.

De cara al miércoles, el escenario mejorará, pero muy levemente, con avisos amarillos en todos estos puntos.

Aviso del Gobierno de Aragón

El aumento de visitantes en entornos de montaña que se prevé esta Semana Santa ha llevado al Gobierno de Aragón a lanzar un nuevo aviso para recordar las pautas básicas de seguridad.

En este contexto, dicen desde el Ejecutivo, es fundamental diferenciar entre las actividades de senderismo en ausencia de nieve y las de media y alta montaña, que actualmente presentan condiciones plenamente invernales.

Se advierte que muchas personas pueden acudir con una percepción propia de la temporada estival, encontrándose, sin embargo, con un entorno de alta exigencia.

Para quienes practiquen senderismo, se insiste en la importancia de equiparse adecuadamente, utilizando varias capas de abrigo, así como guantes y gorro.

Las condiciones actuales requieren comprender conceptos como la sensación térmica y consultar previamente las temperaturas previstas.

En el caso de actividades de media y alta montaña, se recomienda planificar siempre bajo criterios de montaña invernal. Esto implica la consulta del Boletín de Peligro de Aludes (BPA) y la recomendación de que todos los integrantes del grupo dispongan y sepan utilizar correctamente el material técnico necesario: piolet, crampones, DVA (detector de víctimas de avalanchas), pala y sonda.

Se recuerda, además, priorizar la seguridad y adecuar las excursiones a las condiciones de la montaña. El viento constituye un factor de riesgo especialmente relevante, no solo por la disminución de la sensación térmica, sino también por su capacidad para desestabilizar a las personas, aumentando el riesgo de caídas.

Se recomienda, por tanto, no infravalorar este fenómeno, reforzar la protección térmica y evitar transitar por crestas y zonas de alta montaña.

Asimismo, desde Montaña Segura se insiste en la necesidad de consultar el BPA, ya que las condiciones actuales han favorecido la formación de placas de viento y cornisas. En otras orientaciones, la nieve ha sido arrastrada, generando superficies irregulares. Estas circunstancias hacen imprescindible el uso de material técnico adecuado y conocimientos para su correcta utilización.

Máximas y mínimas

El fuerte viento se ha hecho notar en las temperaturas máximas y mínimas de este inicio de la Semana Santa, con una sensación térmica que dista mucho de lo que dicen los termómetros.

En Zaragoza, las máximas recientes han rondado el entorno de los 16-17 grados en las horas centrales del día, con mínimas cercanas a los 9 durante la noche, reflejando una amplitud térmica moderada típica del valle del Ebro en situaciones de estabilidad atmosférica.

Por su parte, Teruel ha presentado un comportamiento más extremo, con mínimas de 0 a 2 grados y máximas que han oscilado entre los 18 y los 20.

En Huesca, la tendencia ha sido similar, con temperaturas suaves diurnas y noches frescas en un contexto de nubosidad variable.

De cara a las próximas 48 horas, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a una ligera inestabilidad que podría traducirse en variaciones térmicas más acusadas.

En Zaragoza se espera un ligero descenso de las máximas acompañado de intervalos nubosos e incluso lluvias débiles en algunos tramos horarios.

En Teruel, las temperaturas tenderán a mantenerse con mínimas frías -en torno a los 0-4 grados- y máximas que podrían alcanzar puntualmente los 20 o 22. En el caso de Huesca, el aumento de la nubosidad y los posibles episodios de lluvia ayudarán a suavizar ligeramente las temperaturas diurnas.

La principal esperanza vendrá el sábado y el domingo, cuando podrían alcanzarse los 24 y 29 grados, respectivamente, en Zaragoza capital.