Arranca la primera Operación Salida de la Semana Santa: "Precaución en Zaragoza, el Bajo Aragón y el Pirineo"

La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha la primera gran Operación Salida de la Semana Santa. Las festividades, vacaciones en colegios y multitud de actos religiosos van a animar el tránsito por las carreteras, lo que va a obligar a poner especial cuidado para evitar accidentes y circular con seguridad.

En concreto, durante este primer fin de semana, se espera que 390.000 vehículos se desplacen a través de las carreteras aragonesas, con varios tramos horarios de especial intensidad. También habrá gran movimiento de trenes, aunque, dos meses después del accidente de Adamuz, todavía persisten algunos retrasos en los horarios.

Ante ello, las agrupaciones de tráfico de la Guardia Civil van a funcionar prácticamente al completo, así como el personal de mantenimiento.

“Va a haber zonas, sobre todo también carreteras secundarias, como el Bajo Aragón o el Pirineo, que todavía tiene nieve, donde hay que poner una especial prevención al viajar por carreteras interiores y vías secundarias y ahí hay que extremar siempre las precauciones”, ha explicado el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán.

Desde la DGT se ha puesto especial énfasis este año en los peatones ante el elevado número de personas que se agruparán en ciudades y pueblos.

“Es muy importante que tengamos la vista puesta en la calzada y en el tráfico, que no estemos con la mirada siempre pendiente del móvil, sino que disfrutemos de nuestro entorno, de la fiesta y del tráfico, que también provoca víctimas en las ciudades”, ha subrayado Beltrán.

La segunda fase de esta Operación Salida se iniciará el miércoles 1 de abril y terminará el lunes 6, con la previsión de que circulen 795.000 vehículos por Aragón.

En Aragón, se espera que los tramos más conflictivos sean los accesos a Zaragoza y los pueblos de la Ruta del Tambor y el Bombo, en el Bajo Aragón, a donde se llega en carreteras nacionales y secundarias, como la N-211 en Calanda y la N-232 en Híjar.

Además, en las carreteras que llevan al Pirineo, podrían producirse retenciones en la A-23 y la N-330 en Lanave y Sabinánigo, por la alternancia de carretera nacional y autovía.

Hay que tener en cuenta que el día 6 de abril, Lunes de Pascua, es festivo en comunidades limítrofes como Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra y País Vasco, pero no en Aragón, por lo que será este el día de regreso a ellas, lo que generará grandes flujos de circulación a su paso por la Comunidad, especialmente en Zaragoza capital.