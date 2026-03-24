Aragón condena la querella contra la jueza del caso Sijena: "El independentismo quiere crecer a costa de los aragoneses"

Aragón condena la "intimidatoria" querella que desde el ámbito independentista quieren presentar contra la jueza de Huesca que instruye el caso de la Pinturas de Sijena, representantes del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Sijena por el traslado de las pinturas murales.

El director general de Cultura, Pedro Olloqui, ha manifestado que este último movimiento de distintas instituciones catalanas e independentistas "recrudece con mucha intensidad" el conflicto por las Pinturas de Sijena. Como que se trata además de una "ofensiva" a los derechos culturales de los aragoneses y aragonesas.

La querella que se va a presentar en un acto este martes la lleva el abogado y exdiputado de Junts Per Catalunya, Jaime Alfonso Cubillas, y está firmada por los exconsejeros Lluis Puig (fugado de la justicia por el caso del Procés), Laura Borrás (condenada a cuatro años de prisión por prevaricación y falsedad documental), Ferrán Mascarell, Joan Manuel Tresserras (miembro del patronato del MNAC) y Àngels Ponsa.

Olloqui ha señalado como cómplice a la actual consejera de Cultura catalana, Sònia Hernández, por su pasado como directora general de Patrimonio en los gobiernos independentistas. Esto supone, a su juicio, "una continuidad con las políticas independentistas que tienen en el centro impedir el cumplimiento de la sentencia".

Ante estos hechos, el director general de Cultura ha expresado que "el independentismo quiere crecer a costa de los derechos de los aragoneses y aragonesas".

La querella, que además será apoyada por Carles Puigdemont, para el Gobierno de Aragón "traspasa los límites del estado de derecho y la política". Por ello, el Ejecutivo aragonés ha aclarado que respaldará a todos los aragoneses que se vieran involucrados en ella.

Por ello, Olloqui ha reiterado que el cumplimiento "inmediato" de la sentencia que avala el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el que es viable el traslado de las pinturas murales a Sijena "donde no tuvieron que salir nunca".

"Técnicos del MNAC, independientes y el director del MNAC declararon en el procedimiento que era posible el traslado. ¿Por qué se llevan la contraria? El tribunal sentenció que podía hacerse el traslado. Deben respetar el estado de derecho", ha reiterado el director general.

A lo que ha tildado de "intolerable" la querella a la que por el momento ha aclarado que no tienen detalles jurídicos de la querella.

"Los independentistas expresan una política que sueñan con una Cataluña más grande a costa de Aragón. De otra manera sería imposible entender la oposición al cumplimiento de la sentencia", ha expresado.

"Corazón catalán"

Las críticas de Olloqui también han ido dirigidas al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, al que hay que tener en cuenta al ser de origen catalán y ha acusado de haber "tomado partido por los sectores independentistas".

"Solo ha escuchado a los técnicos catalanes ni ha prestado atención a la sentencia. El ministro debería estar de parte del estado de derecho y solo ha escuchado su corazón catalán", ha indicado.

A lo que ha manifestado que Urtasun " a veces ignora" que es un "ministro de España de todos los españoles y españolas".