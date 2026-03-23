La Guerra de Irán obliga a cambiar las vacaciones de los aragoneses: "Me iba a ir a Tailandia, pero no me atrevo"

Los aragoneses comienzan a cerrar sus destinos de viaje para la temporada de verano. Los días de vacaciones comienzan a repartirse entre los trabajadores y eso significa que las páginas webs de reserva de hoteles y billetes de aviones y trenes reciben más visitas, y las agencias de viajes empiezan a cerrar presupuestos para futuros viajes.

Asia se había convertido en uno de los destinos de moda de los últimos años. Sin embargo, la tónica ha cambiado debido al aumento de zonas en conflicto, la última de ellas, Irán. Esto supuso el cierre del espacio aéreo y, por tanto, la escala de muchos en Emiratos Árabes suspendida.

La escalada de violencia no solo ha implicado la redirección de vuelos, sino que muchos se piensan dos veces su destino para estas vacaciones de verano. Ejemplo de ello es Marta Romero, que tenía entre sus planes cumplir su sueño de viajar a Sri Lanka (Tailandia).

Sin embargo, va a tener que esperar un tiempo. "Tuve que cancelar la reserva del alojamiento que ya tenía apalabrada, pero menos mal que tenía cancelación gratis", confiesa esta joven de Zaragoza.

Ante esto reconoce que un poco más y le pilla con los billetes recién comprados porque "iba a comprar los billetes con mi novio, pero justo el día de antes estalló el conflicto de Estados Unidos con Irán".

Ante el avance de la guerra y sin ninguna fecha cercana de que el conflicto llegue a su fin ha visto truncadas sus vacaciones soñadas.

"Me da mucho miedo que pueda llegar a destino pero no volver como se ha estado viendo estas últimas semanas", expresa.

De esta forma, comenzó a mirar otros lugares y aplazará Sri Lanka para más adelante. Así ya está comenzando a cerrar las que serán sus próximas vacaciones en el Caribe. Un lugar que "ve más seguro por el momento".

Nuevos destinos

El Caribe es justo uno de los lugares que parece que están siendo los nuevos puntos para este verano. Siempre han estado de moda, pero parece que repunta ante la situación de conflicto en Oriente Próximo. Así lo confirma José Manuel Clúa, presidente de Agencias de Viajes en Aragón.

El aumento de tensión internacional ha supuesto que desde las agencias de viaje vean "más parados" los destinos asiáticos tan de moda como Emiratos Árabes, Tailandia o Vietnam.

Esto ha supuesto que el interés por destinos como Europa o América crezca: "Se siguen vendiendo muy bien, en verano las modalidades de crucero por Europa son un éxito", explica.

Por contrapunto, Estados Unidos sigue siendo un reclamo con Nueva York o Los Ángeles, pero del otro lado del charco lo que más interesa y se está moviendo es el Caribe, Guatemala o Colombia. Una decisión que señalan que puede estar ligada "al miedo al conflicto".

Mientras, Clúa evidencia que otros siguen con sus planes. "Muchos que tenían ya sus viajes para Asia no han cancelado y lo que han hecho ha sido cambiar de compañía aérea que está funcionando y hacer la escala en otro punto no afectado", señala.

Por lo tanto, el miedo al conflicto a aquellos que tenían ya gestionadas sus vacaciones no los frena y la gente en verano mantiene sus viajes a Tailandia o Vietnam, por ejemplo.

Eso sí, el presidente indica que donde está habiendo "más revuelo" es con Jordania: "Está en medio de todo. Internamente no pasa nada, pero sí te puedes encontrar con algún problema de restricciones de tráfico aéreo".

Turismo en Aragón

El impacto de la guerra en Oriente Próximo también apunta a notarse en el turismo que venga a Aragón. En este caso, desde el Gobierno aragonés, esperan que se traduzca en más visitantes para España y para la Comunidad, procedentes de aquellos que no deseen moverse de país en país o de continente en continente.

"Cuando hay conflicto en Oriente Medio, el turismo en España crece. Seguramente sean más caras las vacaciones para todo el mundo. Con la primavera árabe, esos países no tenían turismo y se incrementaba el de sol y playa. Aragón no compite con Dubái, Qatar y Emiratos, pero creo que España subirá y Aragón también", explicó el consejero de Turismo en funciones, Manuel Blasco.