La Policía investiga el "cruel" asesinato de una mujer en Zaragoza como violencia machista: no había denuncias

El delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, este sábado en la zona del suceso. E. E.

"Con extrema crueldad" y "en la vía pública". El asesinato de una mujer en la calle del Cardenal Cisneros, en Zaragoza, ha conmocionado al barrio de Las Fuentes.

Hasta allí se ha desplazado el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, que ha confirmado que el terrible suceso se ha producido con un arma de fuego.

Los hechos han ocurrido a las 9.20. Según testigos presenciales, el agresor se ha pegado un tiro en la cabeza tras matar a la mujer.

En estos momentos, la Delegación está investigando qué relación habría entre el hombre y la mujer, de ahí que todavía no se pueda hablar de un caso de violencia machista.

No obstante, según han trasladado sus vecinos a EL ESPAÑOL, ambos estarían en proceso de separación y tendrían un hijo en común.

"Una de las líneas de trabajo, evidentemente sin descartar ninguna otra, es la posible violencia de género. Si se llegara a confirmar, serían ya 14 las mujeres asesinadas por su pareja o expareja en lo que va de año, a las que hay que sumar dos menores", declaraba Beltrán.

El delegado no ha ocultado que estamos viviendo "una auténtica lacra" en lo que supone este tipo de violencia contra la mujer por el mero hecho de ser mujer.

También ha confirmado que no existían denuncias previas de ella hacia él y que el asesino conocía los pasos que daba ella. "Ha sido capaz de saber que iba a encontrarla en la calle en un sitio determinado a una hora determinada y ha venido a su encuentro con intención de asesinarla", agregaba.

El hombre, según ha confirmado la Delegación, tenía una licencia de armas deportivas "como arma de concurso". Esto quiere decir que no la poseía por ser miembro de un Cuerpo policial o de las Fuerzas Armadas.

De hecho, encima llevaba varias armas. Que haya efectuado varios disparos descarta completamente que la muerte haya sido un accidente al manipular una de ellas para intentar atemorizar a la víctima.

Todas esas armas han podido ser recuperadas. En estos momentos, la Policía Nacional trabaja para localizar a los familiares y comunicarles el terrible suceso.

También se investiga un coche mal aparcado en la zona. Todavía no se han localizado las llaves, pero se cree que podría ser de él o de ella.

Este lunes, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmaba el asesinato de María Paloma Bardají, la mujer de 53 años que había desaparecido en Barbastro, a manos de su pareja.

Ya el jueves, el juez de Barbastro ratificaba la prisión provisional para Juan Julián S.S., el principal investigado.

Según ha trascendido, el arrestado, de 63 años, robaba dinero a su tío y a la propia víctima.