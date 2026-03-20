La segunda huelga de médicos consecutiva finaliza con 843 operaciones canceladas en los hospitales de Aragón

Este viernes se pone fin a la segunda huelga de médicos consecutiva en lo que llevamos de 2026. Aragón cierra estos cinco días de paros cargados de concentraciones con una gran manifestación que recorrerá el centro de Zaragoza.

La huelga se ha mantenido con un seguimiento, según los sindicatos convocantes Cesm Aragón y Fasamet, de un 80% en el ámbito hospitalario y un 50% en atención primaria.

Unos números que rivalizan con los presentados por el Gobierno de Aragón, que de media suponen un seguimiento de entre el 12% y el 13%. Este último día de huelga del mes de marzo, señalan que en la jornada de la mañana, de 3.967 efectivos reales, han hecho huelga 578, lo que supone un 14,57% de la plantilla.

Dividido en provincias, en Zaragoza han hecho huelga un 17,34% de profesionales, es decir, 526 de 3.034. Mientras que en Huesca, un 3,59%, 21 de 585 efectivos. Y en Teruel un total de 31 de 348, lo que supone un 8,91%.

En cuanto a las operaciones, las afecciones cifran hasta un total de 843 intervenciones quirúrgicas suspendidas a lo largo de los cinco días de huelga. Se han podido llegar a realizar 937 operaciones.

Unos datos que llegan el mismo día que el comité de huelga se ha reunido con el departamento de Recursos Humanos del departamento de Sanidad.

Esta reunión entre ambas partes se ha dado tras la solicitud por parte de los sindicatos de que el presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón, medie en el conflicto ante la "inacción" por parte del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, al igual que el resto de la consejería.

Los médicos así mantienen, por el momento, la jornada de huelga del 27 al 31 de abril que hay a nivel estatal contra el Estatuto Marco de la ministra de Sanidad, Mónica García.