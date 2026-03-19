Zaragoza se queda sin toros por San Jorge: la DPZ pide cautelares para salvar la feria y el PP critica la desidia del PSOE

Interior de la plaza de toros de la Misericordia. E. E.

Zaragoza no tendrá toros por San Jorge. La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) pedirá medidas cautelares ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) para salvar la feria, pero todo apunta a que la gran cita taurina de abril quedará en blanco esta temporada.

El titular de la institución, el socialista Juan Antonio Sánchez Quero, ha acusado a los empresarios que han recurrido los pliegos de querer boicotearlos y dilatar la adjudicación. En su opinión, el documento es jurídicamente correcto y el proceso ha sido limpio y transparente y está "avalado por la práctica".

"Con empresarios así no hacen falta antitaurinos. Ellos mismos se están cargando la feria", aseguraba en referencia al recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratos de Aragón (Tacpa) de Nautalia Viajes y Víctor Zabala en representación de Pueblos del Toreo.

Según ha dicho, ambos textos eran "idénticos", de ahí que piense que detrás concurre la "mala fe" y los "intereses empresariales". Tanto es así que ha llegado a hablar de "fraude de ley" por parte de algunos de los concurrentes.

"Actuaron de forma coordinada y presentaron una avalancha de recursos. Han atacado a la naturaleza jurídica del contrato", se quejaba.

A su juicio, detrás de todo esto está el rechazo de estas empresas a abonar el canon legalmente establecido y a comprometerse por escrito con la propuesta de programación para las ferias de San Jorge y el Pilar, uno de los criterios de valoración de la licitación.

En estos momentos, los festejos programados para el jueves 23 y el sábado 25 no podrán celebrarse. La única esperanza es que el TSJA acepte las cautelares y permita abrir el sobre 3 -el de la oferta económica- a tiempo.

La intención era hacerlo la próxima semana, pero con el "inoportuno" dictamen del Tacpa todo ha saltado por los aires.

Si la resolución del TSJA fuera favorable no se descarta trasladar los actos a principios de mayo, pero por ahora no hay ninguna garantía.

Con todo, Sánchez Quero ha recalcado que el interés de la DPZ es que se cumpla la legalidad y ha defendido que el modelo utilizado no solo era idéntico al del periodo 2022-2025 sino que es el que rige en Valencia, Bilbao, Santander o Cuenca.

También ha querido dejar claro que la feria del Pilar no corre peligro y que si no hay una resolución a favor sacarán otro pliego.

No se descarta, de hecho, terminar yendo a un modelo de subasta "pura y dura" si lo permite la ley.

Todas estas afirmaciones no le han valido de nada al PP, que ha criticado la "desidia" del PSOE y que se haya hecho "todo mal".

Para el presidente del PP-Zaragoza, Ramón Celma, es "un día triste para Zaragoza y Aragón". Sobre todo teniendo en cuenta el impacto que esta decisión tiene sobre aficionados, profesionales taurinos, ganaderos y el conjunto del tejido cultural vinculado a la tauromaquia.

Desde la formación han reclamado a la DPZ que "rectifique de manera urgente, escuche al sector taurino y adopte medidas inmediatas que permitan recuperar la actividad en la plaza y garantizar la celebración de las ferias".

Además, ha avanzado que su grupo presentará en los próximos días nuevas iniciativas ante una situación que considera "inadmisible" y que "no responde ni a la historia, ni al prestigio, ni a lo que merece Zaragoza".

Mientras, desde Vox se ha reclamado una revisión consensuada del pliego y ha recordado que esta situación ya fue anticipada durante la actividad plenaria.

Para ellos, la prioridad absoluta en estos momentos debe ser reconducir el problema con la máxima celeridad. "Lamentamos que las observaciones trasladadas por el sector no fueran atendidas en su momento, lo que ha derivado en una inseguridad jurídica que ahora afecta a toda la ciudad", dicen.