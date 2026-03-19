Semana Santa y... resurrección: el PP confía en que Azcón sea elegido presidente a mediados de abril con el apoyo de Vox

Aragón tendrá nuevo presidente en abril. Salvo nuevo giro de guion, Jorge Azcón será investido a mediados de mes con el apoyo de Vox, una alianza que pondrá fin a cinco meses de parálisis y abrirá una nueva etapa en la que la Comunidad se juega su futuro.

La tregua electoral ha rebajado el ruido, pero aún se necesitarán días de fuego lento para que el acuerdo fructifique. Las conversaciones siguen envueltas en el más absoluto secretismo y lo único que trasladan las partes es que, tras semanas de contactos, será ahora cuando cojan mayor ritmo.

Aunque Feijóo instaba esta semana a cerrar todo antes de abril, lo más probable es que el pacto llegue tras la Semana Santa. No en vano, el propio Azcón decía que, más allá de los plazos, lo importante era llegar a un buen acuerdo para la Comunidad.

En estos momentos, todo apunta a que habrá dos semanas claves: la del 6 al 12 de abril y la del 13 al 19.

El objetivo sigue siendo llegar al 23 de abril con nuevo Gobierno para que el Día de Aragón luzca como debe. No se descarta, por tanto, que Azcón pueda ser presidente antes incluso que María Guardiola.

La investidura requerirá de tres jornadas. La primera estará centrada en el discurso de Azcón, la segunda en el debate de los grupos y la votación y la tercera, en la toma de posesión. El calendario hace posible una resolución los días previos a San Jorge (lunes 20, martes 21 y miércoles 22), pero no se prevé apurar tanto.

Esto hace que todas las quinielas apunten a las primeras semanas de abril. Sobre el papel habría un 'escollo': The Wave celebrará su tercera edición los días 14, 15 y 16 de abril.

Una investidura en esas fechas podría eclipsar el gran congreso tecnológico de Aragón, aunque desde el PP aseguran que la cita está consolidada y "no compite" con un acto político, por más importante que sea.

Tampoco es descartable que el acuerdo pudiera cerrarse justo después de la Semana Santa y que la investidura se produjese la siguiente semana.

Negociación "sin vetos"

Desde Vox-Aragón aseguran que la negociación avanza sin que se hayan puesto vetos sobre ningún consejero. El PP recalca que Azcón tampoco los aceptaría, pero el riesgo de que los de Abascal señalasen a cargos del Gobierno con nombres y apellidos estaba presente.

Sobre todo tras lo sucedido en Extremadura con María Guardiola y conocida la mala relación entre Alejandro Nolasco y Roberto Bermúdez de Castro, consejero de Hacienda y hombre fuerte de Jorge Azcón.

Vox sigue pensando que Feijóo sigue siendo el mayor obstáculo y que por Azcón, Guardiola y Mañueco pactarían en cinco minutos. Tanto es así que aseguran que cuanto menos intervenga Génova más ágil irá todo.

Semanas de formación

El partido no está desaprovechando estas semanas. Hace escasos días, Santiago Morón, Marta Fernández y David Arranz, los diputados más veteranos del grupo en Aragón, pusieron rumbo al número 12 de la calle de Bambú, donde se encuentra su sede nacional, para recibir formación interna con simulacros de debate, preparación de réplicas y contrarréplicas, etc.

"Qué tiempos cuando éramos 3 diputados en Cortes de Aragón (2019). Hoy reforzados tras las últimas elecciones con 14", escribía el propio Arranz en su perfil de X (antes Twitter).

El tetris de las consejerías

Vox insiste en que antes de hablar de consejerías habrá que acordar un documento con 60 o 70 medidas, plazos y garantías de cumplimiento, pero a estas alturas parece inevitable empezar a teorizar sobre quién formará el Consejo de Gobierno esta próxima legislatura.

El número de consejerías que ocupará Vox dependerá, en gran medida, de si piden o no la presidencia de las Cortes, ahora en poder de la popular María Navarro.

Todo apunta a que serían entre tres y cuatro, aunque si fueran cuatro, lo más probable es que se ampliase el número de carteras respecto a las nueve actuales, ya que, con un 17,9% de los votos no se ve lógico que Vox pueda quedarse con medio Gobierno.

En campaña, Azcón sorprendió al anunciar a Eva Valle, ex asesora de Azcón, como nueva consejera de Economía. El puesto lo ocupa en estos momentos Mar Vaquero, de quien cuelgan alrededor de una decena de direcciones generales, una carga que se podría 'aligerar' de cara a los próximos cuatro años.

Que la vicepresidenta pierda las competencias en materia de Economía no quiere decir que vaya a perder fuerza en el Ejecutivo. La idea es que siga siendo la número 2 del PP en el Gobierno y que lleve las riendas de Presidencia, una de las carteras con más peso.

Lo que sí parece probable es la salida de Tomasa Hernández (Educación, Cultura y Deporte) y Claudia Pérez Forniés (Empleo, Ciencia y Universidades). ¿Habrá más? Todo dependerá de cuántos puestos termine ocupando Vox, y aunque no se descartan, los planes no parecen apuntar a muchos más grandes cambios.

Al fin y al cabo, el trabajo del próximo mandato se va a centrar en desarrollar todo lo que se empezó a trabajar en 2023, una legislatura marcada por unas prórrogas presupuestarias que complicaron la labor de los consejeros.