Los médicos de Aragón piden a Jorge Azcón que medie en la huelga ante la "inacción y falta de respuesta" de Bancalero

Los Sindicatos Médicos de Aragón (CESM Aragón y FASAMET) han solicitado por escrito que el propio presidente en funciones del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, medie en la huelga de médicos y facultativos, y fije interlocutores para llegar a una solución.

Así, sostienen que buscan desbloquear el conflicto y denuncian que el Departamento de Sanidad no ha cumplido con la obligación legal de reunirse con el Comité de Huelga. Además, reivindican que el consejero responsable, José Luis Bancalero, sigue eludiendo su responsabilidad y desinformando.



Los sindicatos han recordado que este miércoles se cumplen ya, entre las distintas convocatorias, 12 días de huelga autonómica para pedir mejoras en las condiciones laborales y cumplir con los acuerdos sobre Atención Primaria (14 de convocatoria nacional, reclamando un Estatuto Marco propio).

"La primera convocatoria de huelga se registró en diciembre, y entonces se puso en conocimiento de los responsables del Departamento de Sanidad la constitución de un Comité de Huelga, que aún no ha sido citado. Dado ese escaso interés, hacemos un llamamiento al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, para crear un clima de diálogo", han señalado.





Como muestra de la necesidad de un cambio, CESM Aragón y FASAMET han denunciado las recientes declaraciones del consejero de Sanidad, asegurando la intención de su Departamento de “acercar en una primera etapa el pago de la hora de guardia al de la hora ordinaria y avanzar posteriormente hacia una consideración de esas horas como extraordinarias”.

Sin embargo, reclaman que no existe ningún acuerdo para esta equiparación. Los Sindicatos Médicos esperaban entregarle una carta solicitando una aclaración formal sobre el alcance y calendario de este anuncio, aprovechando que había anunciado su asistencia a un acto en el Hospital Clínico Universitario; sin embargo, el consejero ha suspendido en el último momento su presencia.



Los profesionales han destacado su “total disposición para resolver cuanto antes el conflicto autonómico y reunirnos en cualquier momento” y han recalcado también que sus reclamaciones buscan “obtener condiciones de trabajo dignas y garantizar el futuro de la Sanidad pública, para ofrecer una atención de calidad”.



Según mantienen, el seguimiento de esta nueva semana de huelga de médicos y facultativos en Aragón se mantiene en el 80% en hospitales y el 50% en centros de salud.

Casi 400 operaciones suspendidas en dos días

Mientras tanto, los datos del departamento de Sanidad cifran el seguimiento de la huelga convocada para el colectivo médico este miércoles, 18 de marzo de 2026, del 12,88%, en jornada de mañana. De 3.982 efectivos reales han hecho huelga 513.

El seguimiento por provincias es en Huesca, de 585 efectivos reales, han hecho huelga 27, el 4,62%; en Teruel, de 352 efectivos, han hecho huelga 35 el 9,94%; y en Zaragoza, de 3.045, han hecho huelga 451, el 14,81%.

El número de intervenciones realizadas durante la segunda jornada de huelga, este martes, 17 de marzo, en jornada de mañana y tarde, ha sido de 224 y el de las suspendidas, de 186. Sumadas a las suspendidas el lunes, se cifra en un total de 360 operaciones canceladas.