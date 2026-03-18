Estas son las limitaciones para realizar festejos taurinos populares en Aragón: "Es por motivos de sanidad animal"

La Dermatosis Nodular Contagiosa ha obligado a tomar decisiones por "motivos de sanidad animal" al Gobierno de Aragón. La última medida conocida, y que adelantó este periódico, es la suspensión en algunas zonas de la celebración de festejos taurinos en delimitadas zonas de la Comunidad.

Según ha explicado este miércoles la directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria del Gobierno de Aragón, Aitziber Lanza, se trata de una medida "temporal" y que afecta al movimiento de las ganaderías.

El desarrollo reciente de dos focos de esta enfermedad que entra en la lista A de la Unión Europea ha supuesto la aplicación de medidas sanitarias "contundentes e inmediatas". Entre ellas se encuentra la prohibición en algunas zonas de la celebración de estos eventos.

"Necesitamos una serie de restricciones para salvaguardar la sanidad animal y proteger la salud animal. En Aragón tenemos 450.000 animales de raza bovina. De esos 100.000 son de raza de lidia repartidos en 3.100 explotaciones que 70 de ellas son de reses bravas", ha expuesto.

Ante tal elevado número de cabezas de ganado bovino, la directora general ha señalado que es una "obligación proteger a toda la cabaña ganadera".

Por el momento, estas prohibiciones para la celebración se centran en limitaciones de movimiento de las reses para salvaguardar la salud animal de las cabezas bovinas.

Así, se podrá efectuar estos eventos en la provincia de Teruel y Zaragoza, exceptuando en Sos del Rey Católico, Tauste y Ejea de los Caballeros ya que se trata de la zona de vacunación preventiva.

Si bien, Lanza ha expresado que las ganaderías que pertenecen a estas zonas podrán comenzar a realizar estos festejos una vez pasen 21 días desde la vacunación y no se desarrolle ningún brote.

Mientras tanto, la prohibición expresa se mantiene sobre todo en las llamadas Zona de protección que supone un radio de 20 kilómetros del foco de Borrastre; la Zona de Vigilancia con 50 kilómetros en total; y la Zona de restricción.

Esto se ha puesto en marcha a través de una instrucción que sigue los parámetros de vacunación por el comité RASVE y ha entrado en vigor este martes.

Esta, por tanto, especifica los puntos donde se permite la celebración de festejos taurinos como también detalla que los certámenes equinos tendrán que celebrarse en las mismas zonas.

Asimismo detalla que esta decisión responde a "motivos de sanidad animal" y que el rango de afección se podrá modificar según avance la enfermedad. Así como que los desplazamientos de las reses de lidia se deberán realizar bajo las medidas de bioseguridad establecidas.

Por el momento, para este próximo fin de semana aclaran que no habrá ningún problema en la celebración de festejos taurinos en ninguna localidad ni de la provincia de Teruel ni en parte de la provincia de Zaragoza. Además de que en las zonas restringidas no había ninguna organizada por lo que no ha supuesto cambios de agenda.

Solicitud de rebajar la categoría

Ante esta situación que ha llevado al vaciado y sacrificio de dos fincas en Huesca, y ante las limitaciones. El consejero de Agricultura en funciones, Javier Rincón, ha expresado mediante carta al ministerio de Agricultura la solicitud de rebajar la categoría de la Dermatosis Nodular Contagiosa.

En estos momentos está dentro de la Lista A de la Unión Europea lo que supone que las medidas sean "contundentes" una vez se detecta un foco. Estas se centran en el vaciado sanitario de la explotación con el desecho de todos los insumos como del sacrificio de todos los animales.

Esta rebaja de categoría supondría tomar medidas más flexibles como el sacrificio solo de los animales afectados, sin tener que suponer una pérdida total de todos los efectivos para el ganadero.