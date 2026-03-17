Aragón guarda luto por el crimen machista de María Paloma: "Refleja la necesidad de seguir redoblando esfuerzos"

Aragón está de luto. La muerte de María Paloma B. ha llevado a toda la comunidad a realizar varios minutos de silencio, incluidos dos días de duelo y condena en Barbastro, Huesca, de donde era la víctima, por un presunto asesinato por violencia de género.

Un crimen que termina con la vida de una mujer de 53 años, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 18 de enero, tan solo un día después de la denuncia de su desaparición, en el Barranco de las Palomas, Colungo. La investigación apunta a su pareja, Juan Julián, como autor, aunque hay varios detenidos.

De este modo, el avance de la investigación se ha dado dos meses después, cuando este 16 de marzo el Juzgado de Instancia número 2 de Barbastro ha puesto a disposición judicial a tres personas, dos de ellas detenidas el viernes y llamar a declarar a tres testigos.

Minuto de silencio en Zaragoza

Ante esta situación se ha guardado un minuto de silencio esta mañana en la Delegación del Gobierno de Aragón. Fernando Beltrán, Delegado del Gobierno de Aragón, ha condenado el crimen: "Nos hemos reunido para gritar una vez más no a la violencia de género y no a la violencia contra la mujer producida por su pareja o expareja", ha señalado contundente.

Además, el Delegado del Gobierno, ha recordado que la trama continúa abierta para esclarecer la implicación de los dos sospechosos -uno de ellos en prisión y el otro en libertad con cargos- en el crimen de María Paloma y en el robo de dinero de de la víctima y su tío.

En esta misma línea ha estado Antonio Jesús Orantos, general jefe de la Guardia Civil de Aragón, quien ha señalado que "hay un levantamiento parcial del secreto de actuaciones", y que de momento todos los agentes continúan con la investigación.

Por su parte, la vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, también ha querido trasladar unas palabras. "Tenemos que volver a denunciar y rechazar un nuevo asesinato machista, cruel doloroso", ha denunciado. Además, ha enfatizado en el compromiso del Gobierno para luchar contra esta lacra.

"Hay que trabajar unidos, de forma responsable todas las instituciones y todos los poderes públicos. Esto refleja la necesidad de seguir redoblando esfuerzos para que las víctimas se sientan protegidas y para animar a todas las mujeres que sienten cerca la violencia machista", ha recordado la vicepresidenta, añadiendo que "hay una salida a ese infierno".

Por ello, desde el Gobierno de Aragón han trasladado a la familia de la víctima y amigos su "pésame y solidaridad" así como todo el cariño para enfrentarse a una situación que "nos interpela como sociedad".

También ha incidido en la importancia de denunciar la violencia de género: "Es necesario poner en marcha todos los mecanismos que ofrecemos a las mujeres y a todas aquellas personas que puedan ser testigos o que puedan conocer casos de violencia machista y animarles a denunciar", ha subrayado.

Dos días de duelo

Del mismo modo, se ha llevado a cabo un minuto de silencio en la subdelegación de Huesca, en la ciudad de Barbastro, según acuerdo de la Junta de Portavoces de su Ayuntamiento, y se ha decretado dos días de duelo y condena por el asesinato.

Fernando Torres, alcalde de Barbastro, ha expresado también su pésame y ha condenado tanto este crimen machista como cualquier otro. Además, ha asegurado que ha tenido oportunidad de hablar con el abogado de la familia y que, aunque no hayan podido estar presentes, quieren mostrar todo el cariño que les está llegando.

"Su voluntad es agradecer todas las muestras de cariño que están recibiendo", ha explicado Torres.

También en la subdelegación de Teruel, y durante el resto del día, continuarán los minutos de silencio en el resto de la comunidad.

Con la confirmación de este caso, sería el primer crimen machista en Aragón, y el número 13 de mujeres asesinadas por violencia de género en España en lo que va de 2026.