Azcón invita a Vox a decidir si quieren gobernar para llegar a un acuerdo en Aragón: "No sabemos si quiere hacerlo o no"

Jorge Azcón, a su llegada a la reunión de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular Javier Lizón EFE

Un mes y una semana después de las elecciones del 8 de febrero, Aragón sigue sin Gobierno y sin que PP y Vox hayan acelerado las conversaciones por un futuro acuerdo. Si la pasada semana Alejandro Nolasco decía que el pacto estaba “muy incipiente”, ahora es Azcón quien ha echado hielo a la posibilidad de estrechar las manos a corto plazo.

Así, el barón popular, en el día después de las elecciones de Castilla y León, ha cedido el protagonismo a los de Abascal, a quien invita a tomar una decisión sobre cuál quieren que sea su futuro político.

“La pelota está en el tejado de Vox. Es Vox quien tiene que decidir si quiere gobernar, si quiere dar un paso adelante, si quiere mojarse con lo que es realmente difícil en la política que es gestionar. Y eso es lo que todavía no sabemos si quiere hacerlo o no”, ha dicho el presidente aragonés en funciones antes de participar en la Junta Directiva Nacional del PP en Génova.

Con ello, en un mensaje muy similar al que repitió hace 35 días, Azcón considera que Vox tiene que decidir si apuesta por gobernar o si se siente más cómodo controlando al gobierno desde fuera.

“Todos sabemos que gestionar una consejería, sea de medio ambiente o sea de sanidad, es extremadamente complicado porque hay que tomar decisiones. La pregunta ahora es si Vox está dispuesto a asumir la responsabilidad de los gobiernos. Es una decisión que tienen que tomar ellos tarde o temprano”, ha insistido Azcón desde Madrid.

Con ello, el barón aragonés confía y desea que el acuerdo llegue “lo antes posible”, pero, sobre todo, “que sea para bien”.

“Tenemos que ponernos de acuerdo porque los electores nos han pedido que nos pongamos de acuerdo. No hay una alternativa a un gobierno presidido por el Partido Popular que cuente con el apoyo de Vox. Es lo que han querido los aragoneses cuando han votado, como los extremeños y los castellanoleoneses”, ha apuntado.

En cualquier caso, Azcón apela a la prudencia y a seguir negociando en secreto.

“Mi obligación es que haya un gobierno para Aragón cuanto antes. Eso no se hace haciendo de comentarista, que seguro que habrá mucha gente que esté dispuesta a hacerlo, sino que se hace trabajando y con discreción. Eso es lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo todavía con mayor intensidad seguro en los próximos días”, ha incidido.

Además, el presidente aragonés en funciones ha vaticinado que Vox ha podido llegar a un techo electoral, después de crecer en apenas un punto y un diputado en las elecciones de Castilla y León.

“Estamos viendo cómo en las últimas elecciones los resultados de Vox han podido incrementarse un poco. Ayer no vemos a un Vox que duplica sus resultados, no vemos a un Vox que viene como vino en otras elecciones”, ha añadido, incidiendo en que su labor, a su juicio, debe ser decidir si quiere entrar en los gobiernos.