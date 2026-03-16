Aragón moderniza la gestión de incendios forestales con una plataforma global: toda la información clave, a un clic

Aragón sigue avanzando en la implantación de FLAMA, una innovadora aplicación diseñada para optimizar la planificación y gestión de incendios forestales en toda la Comunidad. Con una inversión de 700.000 euros, el Departamento de Medio Ambiente ha estado cuatro años trabajando en el diseño de esta plataforma, que englobará toda la información disponible para prevenir y extinguir un fuego.

Así, esta plataforma centraliza información y mejora el soporte en la gestión de los medios, propios y externos, en la prevención y extinción de incendios forestales, que antes se gestionaban a través de diversas aplicaciones, como meteorología, cartografía, recursos y estadísticas.

Se convierte, de este modo, en una herramienta oficial y profesional para la prevención, coordinación y extinción de incendios, contextualizando la gestión operativa de los incendios forestales a la realidad de los avances tecnológicos.

FLAMA está dirigida al personal del operativo Infoar, contemplando diferentes perfiles: administradores, técnicos, agentes para la protección de la naturaleza (APNs) -entre estos últimos los coordinadores de Área Medioambiental- y personal de infraestructura de SARGA.

La plataforma se organiza en módulos especializados. Entre ellos, los de Extinción, Prevención, Meteorología, SIG (Sistema de Información Geográfica), Calendarios y Gestión de la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF). Además, permite colaborar y adaptarse con otras agencias de emergencias como el Ministerio para la Transición Ecológica, la Unidad Militar de Emergencias (UME) o los bomberos de las diputaciones provinciales, entre otros.

La plataforma está alojada en servidores propios del Gobierno de Aragón y puede consultarse tanto en su versión web como a través de dispositivos móviles con sistema operativo Android. FLAMA comenzó a probarse el verano pasado (en la temporada de máxima activación de medios de Infoar) con el Módulo de Meteorología.

Módulo de Extinción: el corazón operativo

El módulo de Extinción centraliza todos los procesos relacionados con la declaración y seguimiento de incendios, permitiendo la visualización, edición y registro oficial de medios, fechas y acciones durante cada fase del siniestro. Su diseño facilita la coordinación de recursos a nivel regional y la toma de decisiones en tiempo real, convirtiéndolo en el núcleo operativo de FLAMA.

La plataforma dispone de un sistema centralizado que mantiene mapas, recursos y toda la información geográfica siempre actualizados. Gracias a la sincronización automática, los equipos de gestión pueden acceder en tiempo real a los datos más recientes sobre incendios, medios disponibles y ubicaciones estratégicas. El visor editor web permite integrar incendios activos, simulaciones de fuego y datos meteorológicos, ofreciendo una visión completa del escenario y anticipando la evolución del siniestro.

Además, FLAMA incorpora simulación dinámica del comportamiento de incendios, lo que permite prever su propagación y optimizar la asignación de medios. La herramienta se integra con el sistema de comunicaciones Tetra y con la plataforma 112 Aragón, facilitando la coordinación con otros servicios de emergencia.

FLAMA LITE: la app para el terreno

Para los equipos que trabajan sobre el terreno se ha desarrollado FLAMA LITE, una aplicación móvil para Android que permite descargar y visualizar mapas offline, trabajar sin cobertura y sincronizar los datos posteriormente. Facilita la gestión de prevención, como el control de tajos, el registro de mediciones y la actualización de la cartografía, así como tareas de extinción, incluyendo la documentación completa del siniestro.

Los usuarios pueden generar partes oficiales, capturar perímetros mediante GPS y anexar fotos y vídeos georreferenciados, asegurando que toda la información quede registrada de manera inmediata y precisa.

Módulo de Prevención

El módulo de Prevención de FLAMA centraliza toda la información relacionada con la planificación, seguimiento de la ejecución y certificación de los trabajos preventivos.

Permite organizar todos los trabajos preventivos de las brigadas forestales Infoar como apertura y mantenimiento de áreas de defensa, transitabilidades y/o rodales estratégicos de gestión entre otros, asegurando que cada acción preventiva quede registrada y accesible para todo el operativo.

Módulo SIG

El módulo SIG integra un Sistema de Información Geográfica avanzado que permite visualizar y analizar datos espaciales sobre la superficie forestal, medios disponibles, infraestructuras y evolución de los incendios.

Gracias a esta herramienta, los responsables pueden superponer diferentes capas de información, realizar análisis de riesgo por zona y tomar decisiones basadas en datos precisos y actualizados en tiempo real. El SIG se convierte así en una pieza fundamental para la planificación y ejecución de operaciones, tanto de prevención como de extinción.

Módulo Meteorología: anticipando el riesgo

El módulo Meteorología integra variables clave para predecir y analizar incendios forestales, como temperatura, viento, humedad, precipitaciones y nubosidad. Utiliza datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y de las Confederaciones Hidrográficas del Ebro y del Júcar.

Además, permite consultar información histórica, realizar predicciones futuras, monitorizar descargas eléctricas, consultar el IRUF (Índice de Riesgo por Uso del Fuego) y el NAPIF (Nivel de Alerta por Peligro de Incendios Forestales), y generar informes gráficos de 24 horas que muestran variables como viento, temperatura, humedad relativa, lluvia, nubosidad y convección.

Con esta información, los responsables de la gestión pueden anticiparse a los escenarios más peligrosos y optimizar la toma de decisiones.

Operatividad diaria

FLAMA también funciona como base de datos del personal del operativo, incluyendo calendarios, turnos y contactos, lo que facilita la organización interna y la planificación de recursos. Para garantizar su correcta utilización, se están llevando a cabo jornadas formativas dirigidas a Agentes para la Protección de la Naturaleza (APNs) y técnicos, complementadas con manuales prácticos que aseguran la capacitación del personal en todas las funcionalidades de la plataforma.

Todos estos módulos son administrados desde la Dirección General de Gestión Forestal, lo que permite una actualización rápida, sencilla y unificada de los perfiles y recursos en un lenguaje común.

Con FLAMA, Aragón da un paso decisivo hacia la modernización de la lucha contra los incendios forestales, aumentando la eficiencia, seguridad y coordinación de todos los recursos disponibles. Esta plataforma representa una transformación real en la planificación y ejecución de operaciones, gracias a su integración de datos, interoperabilidad y herramientas de simulación en tiempo real.