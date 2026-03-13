Confirmado: Adif hará obras en la línea Zaragoza-Caspe-Barcelona y Renfe reorganiza los servicios

Las obras que va a ejecutar Adif en el túnel del Garraf, en Barcelona, obligan a reorganizar diferentes servicios de Renfe en Cataluña. Una reorganización que comenzará el próximo lunes 16 de marzo y que afectará a algunos trenes del corredor convencional Zaragoza-Caspe-Barcelona. Mientras duren los trabajos, los viajeros de esos trenes tendrán que realizar por carretera el tramo entre Sant Vicenç de Calders y El Prat de Llobregat y se desplazarán en Cercanías entre El Prat y Barcelona.

Las obras empezarán este 16 de marzo y se prolongarán, como mínimo, tres meses. Afectarán a tres servicios diarios por sentido del corredor Zaragoza-Caspe-Barcelona, que realizarán por carretera el trayecto Sant Vicenç de Calders-El Prat de Llobregat. Entre las estaciones de Barcelona y la de El Prat el viaje se realizará en trenes de Cercanías.



Esta reorganización lleva consigo un cambio en los horarios de los trenes, especialmente, de los que salen de Barcelona, que verán adelantada su salida. Se da la circunstancia de que en esta línea Renfe ya tiene establecido un plan alternativo de transporte por carretera entre Reus y Ribarroja.

Mejora de la infraestructura

Las obras, que tienen un presupuesto superior a los 3 millones de euros, comprenden el tratamiento, reparación y protección de los elementos de la infraestructura en un túnel y dos viaductos situados en el tramo entre Sitges y Garraf, con el fin de preservar su durabilidad y prevenir los efectos de la corrosión marina y del oleaje.



Adicionalmente, se realizarán mejoras en un paso inferior en el casco urbano de Sitges, que consistirán fundamentalmente en actuaciones de impermeabilización de la losa y en la reparación o sustitución de diversos elementos de la estructura para aumentar su nivel de solidez.



Renfe ha puesto en marcha medidas para reforzar la comunicación y la atención al cliente en las estaciones afectadas. Se ha activado un refuerzo de doce auxiliares de información y atención al cliente en diferentes estaciones, para dar una atención personalizada y de calidad a los viajeros.

Renfe recomienda a los usuarios consultar los horarios y planificar sus viajes con antelación para evitar inconvenientes.