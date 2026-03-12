Pilar Alegría insiste: no se abstendrá "en ningún caso" para hacer presidente a Azcón y critica las tutelas de Madrid

Pilar Alegría, este jueves, con la presidenta de las Cortes, María Navarro. Cortes de Aragón

Pilar Alegría insiste: no se abstendrá para hacer a Jorge Azcón presidente de Aragón. Es el mensaje “claro y rotundo" que le ha trasladado este jueves a la presidenta de las Cortes, María Navarro dentro de la ronda de contactos abierta para elegir al próximo líder del Ejecutivo aragonés.

La exministra ha defendido un proyecto “de convivencia, defensa de los derechos y los servicios públicos y de estabilidad" que, en su opinión, es “antagónico" al del barón popular, al que ve “absolutamente condicionado" por “los caprichos y los mandatos" de Vox.

Alegría ha criticado, también, que la negociación sobre el futuro de Aragón se esté llevando a cabo “a cientos de kilómetros de la Comunidad", lo que demuestra no solo “un tutelaje" sino “un desprecio" a los aragoneses. “Sin haber dado sus primeros pasos, este es ya un Gobierno amortizado", subrayaba.

A su juicio, la región vive sumida en una “profunda parálisis y una total incertidumbre" desde la convocatoria de elecciones. El ‘Aragón imparable’ que vendía Azcón se ha convertido, en su opinión, en un ‘Aragón ingobernable’.

“La vida continúa. Los problemas de los aragoneses están ahí, pero pasan los días y sigue sin darse una solución", continuaba.

La también secretaria general del PSOE-Aragón ha asegurado que la suya será una oposición “seria, constructiva y vigilante". Como ejemplo ponía la mano tendida del PSOE en diciembre para aprobar el presupuesto de Azcón, un ofrecimiento sorprendente que se encontró con el ‘no’ de unos populares que siguen sin fiarse del partido de Pedro Sánchez.

“La generosidad termina donde empieza la falta de respeto, así que para poder aprobar esos presupuestos tendrán que ir a buscar a otra ventanilla", advertía Alegría sobre la etapa que se abre a partir de ahora.

También se ha referido, a preguntas de los periodistas, al ‘caso Forestalia’. La portavoz socialista ha defendido una “absoluta transparencia" y ha confirmado que están dispuestos a votar a favor de una nueva comisión de investigación en las Cortes de Aragón.

A ella, ha dicho, se tendrían que llevar los expedientes de la etapa de Javier Lambán, pero también los de ahora, incluido el macroproyecto Búfalo. Vinculada a los centros de datos, es una de las mayores inversiones hasta el momento en Aragón, nada menos que 12.000 millones de euros.

Alegría ha ofrecido total colaboración y transparencia y ha confiado en que la Justicia actúe hasta el final.

“Si en algún momento afectase a alguna persona que estuviese o que fuera a un cargo o tuviera alguna responsabilidad dentro del Partido Socialista, créanme, seré absolutamente contundente", ha prometido.

Pese a todo, ha rechazado las acusaciones que dicen que ella estaba en el Consejo de Ministros cuando se aprobaron todas las autorizaciones.

“En los Consejos de Ministros no se vota nada, las decisiones son colegiadas. Donde se vota es en el Congreso y en el Senado. Cuando algo llega al Consejo entendemos que tiene todos los checks y los documentos técnicos favorables", añadía.