CSIF reclama más seguridad y refuerzo de plantillas ante las agresiones a sanitarios: "No puede normalizarse"

CSIF durante su concentración en el Día Europeo contra las agresiones a personal sanitario Cedida

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama soluciones reales contra las agresiones al personal de los centros sanitarios, un problema muy preocupante que sigue en aumento. En 2025 se notificaron en Aragón 887 casos, un 11,5% más que el año anterior.

Cerca del 88% de las agresiones fueron sufridas por mujeres, cuando representan el 79% de la plantilla. El 12 de marzo, Día Europeo contra las agresiones a personal del ámbito sanitario, CSIF ha convocado una concentración de protesta ante el Salud.

“Queremos denunciar y visibilizar esta realidad. La violencia en los centros sanitarios no puede normalizarse. Es imprescindible tomar más medidas y buscar soluciones reales. Exigimos a la Administración más medidas de protección para los profesionales y mejoras en la gestión organizativa", ha afirmado Jessica Fessenden, presidenta de CSIF Sanidad Aragón.

Desde el sindicato han señalado que "es fundamental reforzar las plantillas": "En los últimos años ha aumentado la demanda sanitaria y se está atendiendo con el mismo número de profesionales. Los trabajadores están sobrecargados y agotados. Y los pacientes, más molestos y cansados por las esperas, y surgen más situaciones de tensión”, ha indicado.

CSIF exige más medidas de protección, como vigilantes de seguridad en todos los centros sanitarios y videovigilancia en las zonas con mayor riesgo.

También reclama que las víctimas cuenten con un apoyo real e inmediato, asistencia psicológica y respaldo jurídico. En los últimos años, se han dado pasos, pero son insuficientes.

En marzo de 2025, el Salud publicó un nuevo protocolo contra las agresiones, que incluía la figura del “profesional guía”, pero un año después esto aún no se ha puesto en marcha.

“Garantizar la seguridad del personal del ámbito sanitario no es solo una cuestión laboral. Es una condición imprescindible para proteger la calidad de nuestro sistema sanitario público”, subraya Jessica Fessenden.