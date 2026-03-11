La trama de Forestalia 'trabajaba' incluso en festivo: amañó un permiso clave de la noche a la mañana

La presunta trama corrupta de Forestalia 'trabajaba' incluso en festivo. Según la información que obra en poder la Fiscalía Provincial de Teruel, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) cambió una declaración de impacto ambiental de desfavorable a favorable en un mismo día.

Lo más curioso es que el día en cuestión era festivo en la ciudad de Zaragoza, donde el Instituto tiene su sede.

La denuncia parte de Teruel Existe y explica unos hechos que, supuestamente, ocurrieron el 11 de octubre de 2018, víspera del Día del Pilar.

En el centro de la polémica, el parque solar fotovoltaico 'Montesol', de 50 megavatios, promovido por OPDE 6 SL y ubicado en el término municipal de Cañada Vellida, en la provincia de Teruel.

La primera Declaración de Impacto Ambiental, emitida ese 11 de octubre y publicada el 15 de noviembre en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), concluía que la planta resultaba desfavorable e incompatible con la adecuada conservación del patrimonio natural.

Sin embargo, ese mismo 11 de octubre se lanzó una segunda declaración que se publicó 7 días más tarde en el BOA diciendo todo lo contrario.

Esta segunda publicación aducía "errores materiales" y decía que tanto el proyecto Montesol como la ampliación de la SET Sierra Costera resultaban "compatibles".

Para la formación, la actuación es arbitraria y va en contra de la Constitución, que en su artículo 9.3 alude a la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de los derechos individuales.

Sin embargo, no sería el único caso. La propia Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil alude en uno de sus informes a los múltiples errores detectados en otros de los proyectos vinculados a Forestalia, los de las plantas Fotovoltaicas Masía I y Masía II y su línea eléctrica de evacuación en los términos municipales de Puertomingalvo, Linares de Mora y Mosqueruela.

Informes 'chapuceros'

Según indica la Ucoma, el estudio de impacto ambiental presentaba omisiones, errores de metodología y una falta de rigor que deberían haber condicionado la obtención de la declaración.

También se apunta a una pérdida neta de biodiversidad vegetal que no quedaba restaurada o compensada con el plan que se presentó.

En cuanto a la fauna, carecía de datos específicos sobre el terreno, habiendo reciclado información de otros proyectos eólicos ajenos.

Esto impedía conocer el riesgo real sobre aves y mamíferos, omitiendo además aspectos clave sobre la zona, localizada en la Red Natura 2000.

El proyecto implicaba, asimismo, un riesgo de destrucción de yacimientos, monumentos y formaciones geológicas de alto valor que "no han sido evaluados ni protegidos".

Todo esto hizo que, inicialmente, se redactase una primera Declaración de Impacto Ambiental desfavorable. Sin embargo, tras la intervención de Eugenio Domínguez, exsubdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), ese 'desfavorable' cambió a 'favorable'.

¿Y cómo lo hizo? Según los testimonios recogidos por la Guardia Civil en su investigación, "eliminando contenidos del informe" que perjudicaban la viabilidad del proyecto y contradiciendo la evaluación técnica original.

"Ha entrado una nueva información. Tratarlo y cambiar el resultado a favorable", habría llegado a decir Domínguez.