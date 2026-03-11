Aragón descarta 'manzanas podridas' en el actual Inaga tras el "escandaloso" caso Forestalia: "El rigor está asegurado"

La vicepresidenta de Aragón en funciones, Mar Vaquero, este miércoles. E. E.

Aragón descarta la existencia de 'manzanas podridas' en el actual Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga). El estallido del 'caso Forestalia', que implica tanto a exaltos cargos de este Instituto como del Ministerio para la Transición Ecológica, ha puesto la lupa en los permisos concedidos al 'gigante verde' Fernando Samper.

La vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, ha recalcado que desde que gobierna Jorge Azcón se actúa con "rigor y objetividad". Es lo que se hará con el expediente del 'proyecto Búfalo', que supondría una inversión de 12.000 millones de euros y la creación de hasta 3.000 puestos de trabajo.

El Ejecutivo será "muy riguroso" para no actuar ni con arbitrariedad ni con discrecionalidad para no incurrir en un posible caso de prevaricación.

Según Vaquero, serán las investigaciones las que limiten, o no, la posibilidad de impulsar este u otros proyectos como el ligado a la gigafábrica de baterías de Stellantis y CATL.

Por el momento, "nadie ha trasladado ninguna preocupación".

'No' a una investigación paralela

El Gobierno aragonés descarta, a priori, una auditoría interna como la anunciada por la ministra Sara Aagesen en su Ministerio. Sería hacer "una investigación paralela" y entrar "como elefante en cacharrería", ha defendido Vaquero, y más cuando ya hay una en curso por parte de la Guardia Civil.

"Si quedan dudas haremos que se aclaren dentro de nuestras competencias, pero no pensamos que nosotros podamos hacerlo mejor", defendía.

La vicepresidenta en funciones no ha ocultado que todo lo que se está conociendo sobre Fernando Samper y Forestalia es "grave, escandaloso y preocupante".

Por ello, ha asegurado que la DGA está a disposición de cualquier investigación policial y judicial que requiera la inspección de expedientes anteriores.

En este sentido, ha querido dejar claro que "la mayor parte" corresponde a tramitaciones del Gobierno de Pedro Sánchez y del Ejecutivo de Javier Lambán, afectando a exaltos cargos "del PSOE y del Partido Aragonés (PAR)".

"Todo parece estar dentro de una red absoluta de corrupción que rodea al Gobierno de Sánchez. Es necesario que ofrezca transparencia", continuaba.

A este respecto, ha incidido en el progresivo "aumento de recursos materiales y humanos" que el Gobierno de Azcón ha inyectado en el Inaga para garantizar la máxima transparencia, agilidad y seguridad jurídica y "ayudar a los profesionales" que trabajan en el Instituto.

Sobre el polémico Clúster del Maestrazgo, ha recordado que la tramitación ha corrido a cargo del Gobierno de España y ha subrayado que el de Aragón acatará las decisiones que se tomen desde la Justicia.

También se ha referido a los expedientes que solicitaba este martes Pilar Alegría. Vaquero ha remarcado que existe un procedimiento reglado a través de la ley de transparencia y que la dirigente socialista podrá revisar toda la documentación como cualquier otro ciudadano.