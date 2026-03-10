Aragón, a la cabeza en España en la ampliación del cribado de cáncer de colon a los 74 años: "Ayuda a la detección temprana"

El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero acompañado de la directora de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Nuria Gayán Marguelí y del jefe de servicio de Digestivo del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, Ángel Lanas Arbeloa. Fabian Simón

Aragón a la cabeza del cribado de colon. El motivo no es otro que la ampliación del cribado a los 74 años que antes estaba fijado de los 50 a los 69 años. Una noticia que supone "mejorar los niveles de salud de todos los aragoneses".

Esta ampliación va a ponerse en marcha a partir del mes de abril tras ser aprobado a nivel nacional en el Consejo Interterritorial desde la Comisión de Cribados, tal y como lo ha explicado el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero.

Según ha explicado el consejero, esta comisión interpuso un plazo de cinco años para implementarlo en todas las Comunidades Autónomas y "unos meses después, Aragón es de las primeras de toda España que va a ampliarlo". Por ello, invita a participar en el cribado a la población.

El cáncer de colon se trata del tumor "más diagnosticado en Aragón" por encima del de próstata y de mama. Tan solo en 2024, en Aragón se detectaron 1.290 casos, lo que supuso un 14,51% de entre todos y supuso 466 fallecimientos. Sin ir más lejos, se trata de la segunda causa de muerte por cáncer en el mundo.

La directora general de Salud Pública, Nuria Gayán, ha puesto énfasis en los factores de riesgo que se centran, sobre todo, en factores genéticos o patologías intestinales.

Si bien ha destacado que existen factores modificables que se centran en el estilo de vida. "El 70% de casos se podrían evitar con medidas de estilo de vida saludables", ha señalado.

Así, ha enumerado que se recomienda una alimentación saludable, más fibra, verduras, acompañado de ejercicio físico, como evitar el tabaco, consumo de alcohol y evitar la exposición a contaminantes.

Dentro de la prevención también señala como vital la detección precoz con el programa de cribado que se instauró en Aragón en 2013. Dentro de ello, uno de los "grandes avances" en la materia se trata de InfoCribados, que supuso una inversión de 537.000 euros del Gobierno de Aragón.

Así, este se encuentra integrado en la historia clínica electrónica donde se realiza la "gestión integral y centralizada" de las cartas de invitación. Además de que se ha aplicado la notificación a través de SaludInforma.

La IA entra en juego

Según datos aportados por el departamento de Sanidad, a lo largo de 2025 se invitó a realizar el cribado a 247.000 personas y se llevaron a cabo 90.000 test de sangre en heces, que supuso un 5,5% de positivos. Con esta ampliación se va a ampliar el llamamiento a 66.000 personas.

Tal y como ha explicado Ángel Lanas, jefe de servicio de Digestivo del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, tras ese primer positivo el siguiente paso es la realización de una colonoscopia en el que un 90% de los pacientes acceden.

"Solo una proporción menor tiene un cáncer", ha enfatizado Lanas. Los datos así reflejan que solo entre un 3,5-4,5% son diagnosticados con cáncer. El 50 - 60% tienen pólipos, que "a pesar de ser precursores del cáncer se ayuda a interrumpir la frecuencia de un potencial cáncer". El resto, un 35 - 40% sufren divertículos.

Sobre estos pólipos se está comenzando a actuar mediante Inteligencia Artificial, lo que está permitiendo "aumentar las tasas de detección": "A veces se trata de pólipos muy pequeños que con esta herramienta permite verlos y reduce todavía más el cáncer", ha destacado Lanas.

De esta forma, el jefe de servicio de Digestivo ha remarcado la importancia de la realización del cribado ya que gracias a esa detección precoz "un 95% de las personas se curan": "La mortalidad es mucho menor".

En la rueda de prensa también ha participado el representante autonómico de la Asociación Contra el Cáncer, José Manuel Ramón y Cajal, que ha hecho un llamamiento a los ciudadanos ante "la poca participación que existe en el programa", que apenas es de un 40%.