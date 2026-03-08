Alegría, sobre la investigación a las autorizaciones ambientales de Forestalia: "Es momento de que la justicia esclarezca todo"

La secretaria general del PSOE aragonés, Pilar Alegría, se ha pronunciado este domingo sobre la investigación en curso a Forestalia y a un ex alto cargo de Teresa Ribera por la tramitación de autorizaciones ambientales a macroproyectos de renovables.

La exministra, que era portavoz del Gobierno cuando se dio el visto bueno al polémico Clúster del Maestrazgo, ha dejado todo en manos de la justicia para que esclarezca los hechos y adopte las consecuencias que requiera.

“Le toca a la justicia investigar y trabajar para esclarecer lo que haya podido suceder en esta empresa”, ha afirmado Alegría.

La líder socialista en Aragón, que lleva en silencio prácticamente un mes desde los días posteriores a las elecciones del 8 de febrero, ha hecho estas declaraciones antes de participar en la manifestación del 8-M en Zaragoza.

“Como partido político, toda colaboración, si es que en algún momento se nos requiere. Ahora es la justicia quien tiene que dar pasos adelante”, ha subrayado la secretaria general del PSOE aragonés.

Alegría ha recordado que, en la pasada legislatura, ya se llevó a cabo una investigación en las Cortes de Aragón sobre la expansión de los proyectos de renovables.

“Ahora, es el momento de que la justicia esclarezca todos los asuntos que se deben esclarecer”, ha añadido.

Uno de los detenidos el pasado martes fue Eugenio Domínguez, subdirector general de Evaluación Ambiental entre febrero de 2017 y octubre de 2023, y encargado de las autorizaciones ambientales de los proyectos de Forestalia.

Al menos tres funcionarios del Ministerio para la Transición Ecológica desvelaron a la Guardia Civil que el ex alto cargo de Teresa Ribera visitaba con asiduidad las oficinas de Forestalia y que “tenía relación” con esta empresa de renovables, según confirman a EL ESPAÑOL fuentes de la investigación.

A cambio de agilizar las tramitaciones, Domínguez recibió participaciones en al menos dos empresas del grupo Forestalia como pago por amañar Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), necesarias para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos.