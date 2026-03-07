Concejales del PSOE piden apartar a Lola Ranera para tener opciones en 2027: "El desgaste es evidente, hay que reaccionar"

El batacazo del PSOE en las elecciones autonómicas de Aragón ha removido las entrañas del partido. El "nefasto" resultado de Pilar Alegría en plazas clave como Zaragoza capital, donde han perdido miles de votos frente a una Natalia Chueca que ha ganado más de 4.000, ha hecho que cada vez sean más las voces que urjan un volantazo que permita salvar los muebles en las municipales de 2027.

Varios concejales apuntan directamente "al liderazgo" de su portavoz en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, y piden apartarla para seguir teniendo opciones y no perder la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), la única gran institución en la que gobiernan tras la catástrofe de 2023.

La que podría ser la primera gran crisis interna de la exministra y exportavoz de Pedro Sánchez lleva meses gestándose y amenaza con explotar en cualquier momento.

Desde el entorno de Ranera aseguran que su objetivo próximo y máximo son las municipales, en las que se dejarán "la piel" para que el PSOE consiga los mejores resultados y vuelva a gobernar para solucionar los problemas de la ciudad, entre los que citan la vivienda, la movilidad y unos mejores servicios públicos.

Conscientes de que los resultados autonómicos "no han sido los deseados", las citadas fuentes socialistas reivindican un PSOE "unido y centrado en resolver solo y únicamente los problemas de los zaragozanos".

"Nuestro adversario político es el PP y sus aliados, la ultraderecha, cuyas políticas están destrozando los servicios públicos que tanto nos ha costado construir y están poniendo en peligro nuestro Estado de Bienestar", insisten.

Quedarse fuera de la DPZ sería "el golpe definitivo" y, visto lo visto el pasado 8-F, no las tienen todas consigo. Por eso, los aún afines a la voz propia que representaba Javier Lambán exigen "no esperar hasta enero" y tomar medidas cuanto antes. Sobre todo teniendo en cuenta que, en solo unos meses, tocará ponerse a hacer las listas de las municipales.

Desde el sector crítico recuerdan que una cosa es el nombre del candidato -para lo que tendrán que celebrar primarias si no hay un candidato de consenso- y otra, la situación del grupo municipal hasta las elecciones, que ha ido deteriorándose con el paso de los meses en medio de una polémica constante.

"Hasta enero quedan casi 10 meses. ¿Qué hacemos todo este tiempo? Lola ha perdido todo el liderazgo posible tanto interna como externamente. Antes estaba muy apoyada, pero ahora está prácticamente sola", dicen desde el grupo socialista.

Esto lo achacan tanto a sus "bandazos" -determinantes para decantar la sucesión de Lambán en favor de Pilar Alegría sin llegar a las primarias-, y a decisiones polémicas como la de apartar a Horacio Royo de la Comisión de Urbanismo y de la presidencia de la Junta de Distrito del Rabal.

Tampoco comparten cómo se están llevando los últimos plenos. "El último fue pésimo, un horror. No supimos defender las mociones", lamentan las citadas fuentes.

Los hay, sin embargo, que creen que la deriva actual viene "de lejos" y que "no se está acertando" en la labor de oposición al PP de Natalia Chueca "no ahora, sino hace meses". "Se están primando cuestiones que no son el bien común", subrayan.

Todo esto hace que no descarten movimientos internos de cara a los próximos meses, aunque de momento no ponen nombres ni plazos. "Ella misma se da cuenta de que candidata no va a ser, pero habrá que ver qué ocurre mientras", agregan.

Los críticos apuntan fundamentalmente a Ranera, pero también a su portavoz adjunto, Alfonso Gómez Gámez, señalado y posteriormente restituido por aparecer en los informes de la UCO vinculados a la trama de Koldo, Ábalos y Santos Cerdán.

"El desgaste es evidente, y no creo que esta sea la mejor imagen a un año de las elecciones", comenta otro destacado miembro de la formación.

En el partido se habla ya de "reseteo", y no solo de personas, sino de temas, poniendo especial hincapié en la crisis de la vivienda, la segunda línea del tranvía o La Romareda.

La decisión quedaría en manos de la secretaria provincial, Teresa Ladrero, aunque dada la importancia del Ayuntamiento de Zaragoza hace que se dé por hecho que cualquier movimiento estará "hablado y consensuado" con Pilar Alegría.

Un mal resultado en Castilla y León -el tercero en apenas cuatro meses- podría acelerarlo todo, convirtiéndose en un acicate para el sector crítico. No en vano, recuerdan que casi el 80% de la Diputación Provincial se juega en Zaragoza capital, de ahí que pidan "no perder más tiempo" para encontrar una solución.

Los hay, sin embargo, que creen que con la DPZ "no está todo tan mal como pintan", ya que los resultados del 8-F no son directamente extrapolables a unas municipales.

Al constituirse por partidos judiciales no se hace una suma de votos, y todo lo que crezca el partido de Santiago Abascal podría perjudicar a los de Feijóo. "Si se trabaja y Vox sigue restándole al PP se podría mantener", calculan.

El relevo, una incógnita

Desde hace meses, muchas miradas apuntan al actual delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, como relevo de Lola Ranera en el Consistorio.

Aunque unos y otros coinciden en que es "muy buena persona", a muchos no les casa su carácter "tranquilo" con los ritmos del Ayuntamiento.

Con todo, reconocen que tampoco hay mucha más alternativa. A quien no ven es a la subdelegada, Noelia Herrero. "Tiene actitud, pero no es muy conocida. O metes a alguien con carisma que mueva a la gente o estamos en las mismas", dicen.

Donde hay prácticamente unanimidad es con la agrupación única, un debate que "se ha abierto ya muchísimas veces", que volvió a poner sobre la mesa Pilar Alegría y que este miércoles defendió Carmen Dueso.

"No toca, no podemos perder el tiempo en cuestiones orgánicas que no nos van a ayudar a remontar. En estos momentos no tiene ninguna relevancia y no se va a hacer", remarcan los consultados.

Tanto es así que Dueso se habría quedado sola en la ejecutiva provincial, convocada semanas después de las elecciones y con las Cortes de Aragón ya constituidas.