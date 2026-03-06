Aragón conmemora los grandes hitos de las mujeres en la Comunidad por el 8M: "Una sociedad mejor empieza aquí"

Este 8 de Marzo, Aragón celebrará el Día Internacional de la Mujer conmemorando y recordando los grandes avances que las aragonesas han conseguido a lo largo de la historia. Y no son pocos los hitos alcanzados.

La primera diputada en el Congreso, la primera presidenta del Gobierno de Aragón, tres presidentas de las cortes o una Justicia de Aragón, son algunos de los muchos momentos de la historia en los que las mujeres han conseguido hacerse eco "abriendo paso a las generaciones venideras".

Así lo ha expresado la presidenta del Instituto Aragonés de la Mujer, María Fe Antoñanzas García, quien ha reconocido este viernes "a las mujeres en todas las etapas de la vida" durante el acto institucional del 8M. Una cita reivindicativa a la que no ha faltado el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, la nueva presidenta de las Cortes, María Navarro, y la vicepresidenta del Ejecutivo aragonés, Mar Vaquero, entre otros altos cargos políticos.

"Una sociedad mejor empieza aquí", ha expresado Azcón, haciendo uso del lema de este año para el 8M para señalar que "los grandes avances nacen en el día a día y dependen de cómo actuamos desde las Instituciones para garantizar esos derechos".

Entre los avances conseguidos ha mencionado el empleo femenino, ya que en la actualidad "hay 291.000 mujeres afiliadas a la seguridad social en la Comunidad, lo que supone que el 43% de los trabajadores son mujeres".

Una tendencia que "se debe intensificar y consolidar", sobre todo atendiendo a otros datos menos esperanzadores como que "hay más de 31.000 mujeres en desempleo, con una diferencia de 11.732 personas frente a los hombres, o que solo el 35,5% de los autónomos en Aragón son mujeres".

Emprendimiento femenino

"Debemos seguir trabajando para favorecer el emprendimiento femenino, algo beneficioso para toda la sociedad aragonesa", ha insistido el presidente. Asimismo, ha señalado otra lacra en la comunidad ante la que la ciudadanía y las Instituciones deben seguir luchando: "la violencia machista".

Por su parte, la presidenta del IAM ha señalado en su discurso que, pese a que "la presencia de las mujeres aumenta, no siempre es con las mismas condiciones que los hombres". Un problema social al que el Gobierno de Aragón debe hacer frente con "políticas sólidas que permitan reducir estas brechas".

Como ejemplo ha puesto a las mujeres en la educación. "La mitad de los estudiantes en la Universidad son alumnas, mientras que solo uno de cada tres proyectos de investigación está dirigido por mujeres", ha denunciado, asegurando que "la igualdad es una tarea compartida entre todos", así como la prevención y la atención de la violencia machista.