EEUU vuelve a cambiar el guion para 640 empresas aragonesas: temor por las subidas del precio de la energía y el gas

La incertidumbre vuelve a planear sobre el comercio exterior aragonés. Tras un 2025 convulso marcado por los aranceles y las tensiones comerciales entre Washington y Bruselas, las nuevas amenazas del presidente estadounidense Donald Trump han reactivado el temor a un endurecimiento de las relaciones con Europa y, en concreto, con España.

En Aragón, donde sectores como el agroalimentario o el industrial dependen en parte del mercado norteamericano, las empresas observan con cautela un panorama donde cada declaración política puede traducirse en millones de euros en juego.

Pese a la inestabilidad constante por las amenazas de aranceles, Aragón exportó 251 millones de euros a Estados Unidos en 2025, con 643 empresas operando en ese mercado y una evolución más dinámica que la media nacional, pese al nuevo escenario de incertidumbre.

Pero las recientes declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, en las que dijo “vamos a cortar todo el comercio” con España, han generado una nueva etapa de incertidumbre para el sector exportador aragonés.

Por el momento, el encaje legal de un hipotético embargo o sanciones carece de concreción. En este sentido, la Comisión Europea ha recordado que la Política Comercial Común es competencia exclusiva de la UE, que negocia en nombre de los 27 Estados miembros. Bruselas subraya la necesidad de respetar los tratados vigentes y reafirma a España como un socio comercial fiable.

Aunque la exposición de Aragón al mercado estadounidense es menor que la media nacional, las exportaciones de la comunidad alcanzaron los 251 millones de euros en 2025, lo que representa el 1,61% del total regional. Durante este periodo, 643 empresas operaron en EEUU, de las cuales 252 mantienen una actividad exportadora regular.

Destaca que, pese a los aranceles y la incertidumbre, se vendió por 16 millones más que en 2024, frente al descenso del 8% de las exportaciones del total de España.

Pero los empresarios aragoneses están preocupados, ya que creen que hay mensajes que dañan la confianza internacional y, en consecuencia, ponen en riesgo inversiones, empleo, actividad empresarial y oportunidades.

“Aragón se está jugando su futuro. Se está jugando inversiones estratégicas, empleo de calidad, competitividad, actividad empresarial y el papel que debe ocupar en la economía española y europea en los próximos años”, señalan Benito Tesier, presidente de CEOE Aragón, y María Jesús Lorente, de Cepyme.

Ambas patronales alertan de que cualquier señal de inseguridad, improvisación o falta de previsibilidad puede afectar de forma directa al ritmo de implantación de proyectos, a la contratación de proveedores, a nuevas ampliaciones, a la llegada de nuevas inversiones y a la confianza de los mercados y de los socios internacionales.

Además, exigen al Gobierno de España máxima responsabilidad institucional y una actuación firme para preservar la estabilidad, la seguridad jurídica y la credibilidad exterior del país.

El cuarto socio comercial fuera de Europa

Los principales sectores exportados son bienes de equipo (44%), alimentación y bebidas (18%), semimanufacturas como papel, vidrio, hierro o acero (10,5%) y productos químicos (10%), todos con comportamientos favorables en el año 2025.

Por el lado de las importaciones, Aragón importó productos por 198 millones con origen en Estados Unidos en 2025. Aquí los sectores están mucho más agrupados en semimanufacturas (60%), con productos químicos a la cabeza, principalmente materias primas plásticas y bienes de equipo (26%), donde las aeronaves y aparatos de precisión encabezan las importaciones.

Aunque la exposición directa no es elevada, cabe destacar que, tras el mercado europeo (que concentró el 77,39% de nuestras ventas en 2025), Estados Unidos se consolida como el cuarto socio comercial extraeuropeo de Aragón. Solo superado por Turquía, Marruecos y China, este mercado representa una oportunidad estratégica clave para la expansión de las empresas aragonesas.

El impacto en la energía y el transporte con Irán

Pero desde Aragón no solo se mira a occidente, sino que el mayor riesgo de conflicto en Oriente Medio también amenaza con incrementar esa inestabilidad e incertidumbre, no solo en el número de ventas, sino por los efectos indirectos sobre la energía y el transporte.

En el caso de Irán, las exportaciones aragonesas en 2025 ascendieron a 8,3 millones de euros, lo que supone un descenso del 34% respecto al año anterior, consolidando una tendencia de debilitamiento progresivo.

No obstante, desde la Cámara de Comercio se subraya que la principal preocupación para las empresas aragonesas no radica en la pérdida directa de mercado en Irán dado su escaso peso, sino en los efectos colaterales del conflicto.

El cierre del Estrecho de Ormuz, una de las principales arterias del comercio energético mundial, está alterando los flujos marítimos internacionales y presionando al alza los costes logísticos. A ello se suma la previsible escalada en los precios del petróleo y del gas, con impacto directo en los costes de producción, transporte y márgenes empresariales.

Este escenario incrementa la volatilidad en los mercados internacionales y en los tipos de cambio, configurando un entorno de mayor incertidumbre para las compañías exportadoras, especialmente aquellas con alta dependencia energética o fuerte orientación exterior.