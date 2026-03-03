Quién es María Navarro, presidenta de las Cortes: de fiel escudera de Azcón a segunda autoridad de Aragón

María Navarro es desde este martes la segunda autoridad de Aragón. Elegida en una ajustadísima votación resuelta in extremis, esta diputada popular ha sido elegida presidenta de las Cortes gracias a la abstención de Vox y Teruel Existe, ocupando el cargo de Marta Fernández.

Nacida un 12 de marzo de 1984, casada y con tres hijas, Navarro es licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, y colegiada en el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, con la especialización en derecho público.

Su carrera siempre ha estado vinculada al Partido Popular, sobre todo en la política municipal de su ciudad natal, Zaragoza, antes de dar el salto a las Cortes de Aragón de la mano de Jorge Azcón.

Tras un breve paso de dos años por el Senado, Navarro entró al Ayuntamiento en 2015 y prácticamente desde entonces, se ha convertido en fiel escudera del ahora presidente aragonés.

Cuando Azcón se alzó como alcalde, ella fue la encargada del área de Presidencia y Hacienda, es decir, de negociar las cuentas con Vox, logrando el visto bueno de los de Abascal a sus presupuestos.

El salto de Azcón a la política autonómica la colocó en muchas quinielas para convertirse en la candidata a la Alcaldía en 2023, responsabilidad que finalmente recayó en Natalia Chueca, ya que el presidente popular le tenía encomendados otros menesteres a su lado.

Con la victoria del PP en 2023, su nombre también figuraba como una de las favoritas a entrar en el Pignatelli como posible consejera, pero finalmente se quedó como diputada en las Cortes y portavoz adjunta del PP en el Parlamento.

En las últimas semanas de campaña electoral, Navarro ya se había dejado ver muy cercana al ahora presidente en funciones, muestra de la afinidad que siempre han mantenido. Ahora, Azcón le devuelve la confianza para situarla al frente del Parlamento aragonés.

Quizá nadie se atreva a aventurar por cuánto tiempo, y si la composición de la Mesa de las Cortes variará dentro de uno o dos meses si PP y Vox cierran un pacto de Gobierno, pero, por el momento, será María Navarro quien se sitúe como segunda autoridad de la Comunidad.