La Guardia Civil vuelve a registrar la sede de Forestalia en pleno centro de Zaragoza

Dos meses después de las primeras pesquisas practicadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede de Forestalia, ubicada en el número 33 de la calle Coso de Zaragoza, la compañía aragonesa de energías renovables vuelve a ser objeto de una actuación policial.

Según ha podido saber este medio, cuatro agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), adscritos a la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil, han accedido a primera hora de esta mañana a las oficinas centrales de la empresa, situadas en pleno centro de la capital aragonesa.

La intervención forma parte de una operación más amplia que también se ha extendido al domicilio de Fernando Samper (propietario de Forestalia), situado frente a la Academia General Militar, junto a la parada del tranvía. Allí han permanecido esta mañana varios vehículos del SEPRONA estacionados. No obstante, en ese punto la actuación ya ha concluido y el operativo continúa ahora en la sede zaragozana.

Por el momento, el secretismo que rodea esta operativa policial es rotundo. Cuatro nuevas personas han accedido encapuchados al edificio, en el cuál podrían haber varios guardia civiles más procediendo al registro.

Forestalia, bajo la lupa

Este nuevo registro se produce apenas un par de meses después de que agentes de la UCO registraran la misma sede en el marco del denominado 'caso Leire'. Aquella actuación tuvo lugar el pasado 11 de diciembre y se desarrolló de forma simultánea en distintas ciudades españolas, entre ellas Zaragoza.

En esa ocasión, la Guardia Civil permaneció cerca de seis horas en el interior de las instalaciones de Forestalia. El operativo estuvo precedido por la detención en Madrid de Leire Díez, conocida públicamente como la 'fontanera del PSOE', quien estaba siendo investigada judicialmente por presuntas maniobras dirigidas a obtener información sensible contra la Fiscalía Anticorrupción y contra la propia UCO.

Clúster del Maestrazgo

El nuevo registro que han protagonizado los agentes del SEPRONA el día de hoy, unidad medioambiental de la Guardia Civil, apunta directamente a la otra de las polémicas actuaciones en las que se ha visto envuelto este gigante de las renovables.

Hablamos del Clúster del Maestrazgo, el macroproyecto eólico promovido por la empresa en la provincia de Teruel. Una iniciativa de más de mil millones de euros, compuesta por nada menos que 22 parques y 125 aerogeneradores repartidos en ocho municipios.

Pese a un informe previo de la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de Aragón que advertía de "grave afección" sobre espacios protegidos de la Red Natura 2000 y alertaba del fuerte impacto sinérgico sobre la fauna, obtuvo el aval del Ministerio para la Transición Ecológica a finales de 2022.

Aquel dictamen técnico fue posteriormente desautorizado en la práctica por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), cuyo director elaboró un nuevo informe más favorable al proyecto, llegando a cuestionar la objetividad de los técnicos.

Las discrepancias internas y las dudas sobre la mortalidad de aves y la afección a especies protegidas han marcado desde entonces la tramitación del Clúster del Maestrazgo.

En este contexto, la actuación del SEPRONA añade un nuevo capítulo a una tramitación que ya estuvo rodeada de controversia institucional, social y judicial desde el primer momento.

