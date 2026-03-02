Azcón, a menos de 24 horas de la nueva legislatura en Aragón: "El acuerdo con Vox todavía tiene que acabar de producirse"

PP y Vox siguen deshojando la margarita en Aragón. A menos de 24 horas de que comience la legislatura, ni Jorge Azcón ni Santiago Abascal dan pistas sobre quién presidirá el Parlamento autonómico los próximos cuatro años.

El presidente en funciones ha asegurado este lunes que la negociación "todavía tiene que acabar de producirse". "Yo creo que vamos a esperar a la votación de mañana", decía al ser preguntado por los posibles avances.

Tras el acuerdo 'in extremis' para desbloquear el presupuesto de Zaragoza, todo apunta a que el PP cederá el sillón a Vox y que Santiago Morón o Carmen Rouco tomarán el relevo de la también voxista Marta Fernández.

Lo único seguro es que este martes tomarán posesión los 67 diputados elegidos este 8-F. Entre ellos, la exministra y exportavoz de Pedro Sánchez, Pilar Alegría, y el exdiputado de Sumar Jorge Pueyo (CHA).

Azcón se ha mostrado convencido de que se elegirá "una buena Mesa" para una legislatura que tiene que ser "absolutamente productiva y próspera" para la Comunidad.

A su juicio, los aragoneses expresaron su voluntad claramente en las urnas. Por eso, la única alternativa es "un Gobierno encabezado por el PP al que se sume una mayoría con Vox". "Si esa alternativa no se da entiendo que sería un fracaso", reconocía el barón popular.

Lo que suceda este martes dará pistas de en qué punto están las conversaciones entre los exsocios, pero para conocer la letra pequeña del acuerdo -el reparto de las consejerías y las direcciones generales- habrá que esperar hasta pasadas las elecciones de Castilla y León.

No en vano, PP y Vox tendrán aún 8 semanas más -2 meses- para dibujar el nuevo Ejecutivo.

Azcón ha insistido en que la prioridad, más allá de las fechas, es que el Gobierno sea "estable" y dure cuatro años y que el acuerdo que se alcance sea "global". "Y eso queremos hacerlo sin ruido y trabajando con la tranquilidad con la que lo estamos haciendo", decía un día más.

Más rotundo ha sido Santiago Abascal. El líder de Vox ha vuelto a criticar los "bandazos" del PP.

Pese a ello, ha insistido en que su voluntad sigue siendo "de acuerdo" y que está empeñado en ofrecer "una alternativa firme" en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Reconoce, no obstante, que no va a ser fácil, y que para dar su apoyo, el PP "debe estar dispuesto a rectificar" con el reparto de menores migrantes.

"Abandonamos los gobiernos regionales por una decisión del señor Feijóo, que nos engañó con la inmigración ilegal. Lo que no vamos a hacer es volver o investir a un candidato que se dedique a colaborar con Pedro Sánchez", avisaba.

Abascal no ha querido detallar en qué punto está la negociación en Aragón. En Extremadura tampoco sabe si están, o no, más cerca de un acuerdo. "Cuando lo han estado torpedeando durante semanas es difícil", decía en referencia a la investidura de María Guardiola.

Para él, lo importante es que estos acuerdos sean firmes, sólidos y tengan garantías de cumplimiento. "No es tan importante llegar a un plazo concreto de investidura como que haya una voluntad de diálogo y de llegar a acuerdos sin el ruido mediático de estos días, que los estaba dificultando realmente", apuntaba.