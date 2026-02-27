La FAMCP reivindica su papel como "voz única del municipalismo aragonés" en su Comisión Ejecutiva

La Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) ha celebrado su Comisión Ejecutiva reivindicando su papel como "voz única del municipalismo aragonés". Una peculiaridad propia que "permite trasladar las necesidades de las entidades locales al resto de instituciones". Así lo ha manifestado el presidente de la FAMCP, Carmelo Pérez, durante una Ejecutiva marcada por el saludo inicial de la justicia de Aragón, Concepción Gimeno, y el minuto de silencio en memoria de los 46 fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz.

Durante la reunión mantenida con los 21 alcaldes que forman el órgano de gobierno, Carmelo Pérez ha querido poner en valor la asistencia de la tercera autoridad de Aragón. "Su presencia, no sólo escenifica la importancia de la colaboración institucional, sino también, nos recuerda cómo en nuestro Estatuto de Autonomía designa a El Justicia la protección de los derechos de los aragoneses, que son los reconocidos en la Constitución, los incluidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en demás instrumentos internacionales de protección, así como los establecidos por el mismo".

Para Pérez, "estos encuentros recuerdan la importante labor de la Federación en defensa del municipalismo y en la promoción de un diálogo constructivo que refuerza nuestras instituciones".

En sus palabras de ante la comisión Ejecutiva, Concepción Gimeno se ha referido al objetivo compartido entre la institución del Justicia de Aragón y los regidores públicos, que no es otro que procurar el bienestar de los vecinos y vecinas mediante la resolución de los problemas cotidianos.

En este sentido, ha explicado que la institución entiende la labor de supervisión que le corresponde "como una oportunidad de colaboración para conseguir soluciones mediante el pacto, siempre con el objetivo último de mejorar la convivencia".

La Justicia ha reconocido las dificultades a las que se enfrentan los municipios, en especial los más pequeños, para atender situaciones que exceden sus recursos personales y materiales y ha puesto como ejemplos las recientes danas, la tormenta Filomena o la pandemia del Covid. "Las normativas, en ocasiones, no están diseñadas para la aplicación en los pueblos más pequeños", ha dicho.

Asimismo, y durante el transcurso de la Comisión, se han acordado asuntos que posteriormente, han sido ratificados por el Consejo, como: la memoria de actividad de la FAMCP durante el 2025, el informe de liquidación de la cuenta de resultados del ejercicio 2025, la auditoría del ejercicio 2025, y el presupuesto del ejercicio 2026.

Por último, Pérez ha querido recordar que la FAMCP es "la casa de los alcaldes" y el espacio de coordinación entre instituciones locales, y cooperación intermunicipal como forma de optimizar recursos.